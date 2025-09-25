أكثر لاعب أبهر جماهير الهلال في الفوز على الأخدود

خطف أحد لاعبي الهلال الأنظار خلال الفوز على الأخدود بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، بعدما قدم أداءً لافتًا جعله حديث الجماهير عقب اللقاء.

المباراة شهدت إثارة كبيرة بعدما قلب الهلال تأخره بهدف مبكر إلى انتصار بثلاثية، فقد تقدم الخلود أولا عن طريق خالد ناري في أول ربع ساعة.

وانتفض الهلال وسجل ثنائية قبيل نهاية الشوط الأول عن طريق ماركوس ليوناردو وتيو هرنانديز.

وفي الشوط الثاني أضاف ليوناردو الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليؤمن الفوز لـ"الزعيم".

ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط ويصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما بقي الأخدود في ذيل الجدول بلا نقاط.

من اللاعب الذي أبهر جماهير الهلال؟

اللاعب الذي أبهر الجميع كان البرازيلي ماركوس ليوناردو، نجم هجوم الهلال، بعدما وقع على هدفين من أصل ثلاثة سجلها الفريق، مؤكدا قيمته الكبيرة في الخط الأمامي.

ليوناردو لعب 89 دقيقة كاملة وأحرز هدفين مؤثرين، أحدهما جاء قبل نهاية الشوط الأول والآخر في الدقيقة 79 ليحسم النتيجة.

سدد 4 كرات على المرمى دون أي محاولة خارج الإطار، فيما تم اعتراض 3 تسديدات له من دفاع الخصم.

وحاول المراوغة مرتين نجح في واحدة، كما أهدر فرصة خطيرة واحدة.

لمس الكرة 21 مرة ومرر بدقة لافتة بلغت 100% بعد أن أوصل 7 تمريرات صحيحة من أصل 7، دون أي تمريرة خاطئة.

كما وقع في التسلل مرة واحدة وخسر الاستحواذ في 3 مناسبات.

الأداء الشامل الذي قدمه ليوناردو منحه تقييم (8/10)، وفقًا لشبكة "سوفا سكور"، ليصبح النجم الأبرز في المباراة.