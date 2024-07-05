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رياضة

إصابة بيدري تتسبب بخروجه مبكرًا من قمة ألمانيا وإسبانيا (فيديو)

إصابة بيدري تتسبب بخروجه مبكرًا من قمة ألمانيا وإسبانيا (فيديو)
لحظة إصابة بيدريالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 4:50 م

تعرض الإسباني بيدري لإصابة قوية، تسببت بإبعاده عن مباراة بلاده أمام ألمانيا، التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي أمم أوروبا (يورو 2024).

 

 

وفي الدقيقة 4 تعرض بيدري لاعب منتخب إسبانيا لتدخل قوي من توني كروس.

وخرج بيدري لتلقي العلاج، ثم عاد إلى الملعب مجددًا، ولكنه سقط أرضًا، ولم يستطع استكمال اللقاء.

وترك بيدري ملعب مباراة إسبانيا وألمانيا في الدقيقة 8، وحل داني أولمو بديًلا له.

 ولم يُشهر حكم اللقاء أي بطاقة لتوني كروس.

 

 

ويستضيف ملعب شتوتغارت، مساء الجمعة، أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، في مباراة نارية.

المنتخب الإسبانيالمنتخب الألمانييورو 2024

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