أكثر لاعب أثار استياء جمهور الأهلي المصري أمام إنبي

مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصريالمصدر: حساب إنبي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أشعل محمود حسن "تريزيغيه" الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد احتفاله المثير عقب تسجيله هدف  الأهلي أمام إنبي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

بعد لحظات من هتاف الجماهير فرحًا بعودته للتسجيل، تحوّل المشهد إلى سيل من الانتقادات بسبب إشارته الصامتة التي فسّرها بعضهم على أنها موجهة إلى جماهير القلعة الحمراء نفسها.

 تريزيغيه، الذي عاد للأهلي بعد سنوات من الاحتراف الأوروبي، كسر صيامًا تهديفيًا مع الفريق الأحمر دام 3781 يومًا، إذ كان آخر أهدافه بقميص الأهلي في 10 مايو 2015 أمام طلائع الجيش في موسم 2014-2015. 

 

 

لكن خلف هذه العودة التاريخية، تصاعدت موجة غضب جماهيري بسبب الإشارة التي قام بها بعلامة الصمت، وهي لقطة انتشرت سريعًا وأثارت تساؤلات حول مغزاها. 

 مصدر مقرب من اللاعب سارع لتوضيح الحقيقة، مؤكدًا أن تريزيغيه لم يقصد جماهير الأهلي مطلقًا، وأوضح أن ما جرى بدأ في استراحة اللاعبين لتناول المياه، حين وجّه أحد الموجودين في المقصورة ألفاظًا مسيئة للاعبي الأهلي، وتحديدًا لتريزيغيه، وهاجمه بأقسى العبارات التي مست والدته الراحلة منذ عام. وبعد تسجيل الهدف، توجه اللاعب إلى هذا الشخص تحديدًا وأشار له بعلامة الصمت ردًا على الإهانة.

 المصدر شدد على أن تريزيغيه، المعروف بحبه العميق للنادي وجماهيره، لم ولن يوجه أي إساءة لجمهور الأهلي، مؤكدًا أن رد فعله كان دفاعًا عن نفسه أمام تجاوز فردي لا يمثل جماهير القلعة الحمراء التي لطالما اعتبرها اللاعب عائلته الحقيقية.

