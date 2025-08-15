12 مليون ريال.. النصر السعودي يحسم صفقة محلية هامة

حسم نادي النصر السعودي صفقة محلية مهمة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل الذي يتطلع خلاله الفريق لاستعادة الألقاب.

وتعاقد النصر مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي بجانب انضمام الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة والبرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي ونادر الشراري وعبد المالك الجابر.

أخبار ذات علاقة رد حاسم من نواف العقيدي على أنباء عدم سفره مع النصر السعودي (صورة)

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه بموقع إكس عن توصل نادي النصر إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتفاق لضم اللاعب عبد الله مادو مقابل 12 مليون ريال سعودي.

وأوضح أن قيمة الصفقة تتمثل في باقي مستحقات صفقة انتقال خالد الغنام التي لم يتم سدادها.

واستغنى نادي النصر عن خدمات لاعبه خالد الغنام إلى الاتفاق في يناير 2024.

أخبار ذات علاقة مواجهات نارية.. ملخص ونتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

ويبلغ عبد الله مادو 32 عاماً ويلعب في مركز قلب الدفاع وسبق له أن لعب بقميص نادي النصر بعد تخرجه من قطاع الناشئين وتصعيده للفريق الأول في يناير 2012.

ورحل مادو معاراً إلى الاتفاق في يناير 2024 قبل رحيله نهائياً في صيف نفس العام.

أخبار ذات علاقة شيء واحد.. ما الذي يفصل الأمير سعود بن حسام عن رئاسة النصر السعودي؟

وخاض مادو 131 مباراة بقميص نادي النصر وسجل 3 أهداف وصنع هدفين بينما لعب 41 مباراة مع الاتفاق وسجل هدفاً.