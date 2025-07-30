لم أفكر فيه نهائيا.. نجمة إنجلترا تصدم كريستيانو رونالدو

أثارت "كلوي كيلي"، نجمة آرسنال ومنتخب إنجلترا، الجدل بعد احتفالها بهدفها القاتل في نصف نهائي يورو السيدات أمام إيطاليا في نصف نهائي "يورو 2025" للسيدات، فقد قامت بإشارة "كالما كالما" الشهيرة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أنها من محبي ميسي.

أخبار ذات علاقة سروال مصنوع يدويا.. كريستيانو رونالدو يتلقى هدية نمساوية خاصة

وتغلبت إنجلترا 3-1 على إسبانيا بطلة العالم بركلات الترجيح في نهائي مثير في بازل لتحرز لقبها الأوروبي الثاني على التوالي، إذ تُوجت باللقب على أرضها قبل ثلاثة أعوام.

وحقق المنتخب إنجازا تاريخيا، إذ إنها المرة الأولى التي تحرز فيها إنجلترا لقبا كبيرا خارج أرضها.

أخبار ذات علاقة "الجوع لا يتلاشى".. تعليق مثير من رونالدو بعد أول هدف في الموسم الجديد

احتفال كالما الشهر

حسمت كلوي كيلي تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو السيدات بهدف قاتل في الدقيقة 119 أمام إيطاليا، لتصعد إنجلترا إلى النهائي وتواجه إسبانيا.

واحتفلت كيلي بعد الهدف بطريقة أثارت الجدل، فقد قامت بإشارة "Calma Calma" الشهيرة، ما جعل البعض يربطها بكريستيانو رونالدو.

أخبار ذات علاقة رونالدو يقود النصر لقلب تأخره وتحقيق الفوز على تولوز (فيديو)

لكن مهاجمة آرسنال للسيدات نفت تمامًا أن يكون احتفالها تقليدًا للنجم البرتغالي، وقالت بعد المباراة: "كانت كالما تعني فقط: اهدأوا، الأمور تحت السيطرة. لم أكن أفكر في رونالدو".

وأضافت: "أنا أفضّل ميسي على أي حال".

وفي نهائي البطولة أمام إسبانيا، سددت كيلي ركلة جزاء حاسمة بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة.