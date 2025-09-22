هل يلعب برشلونة "أفضل" في غياب لامين يامال؟

حقق برشلونة فوزاً مثيراً على حساب ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد مساء الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وتألق فران توريس نجم برشلونة وسجل الهدفين الأول والثاني لصالح البلوغرانا قبل أن يحرز اللاعب داني أولمو الهدف الثالث.

وواصل الفريق الكتالوني ملاحقة ريال مدريد متصدر الترتيب بفارق نقطتين فقط بعد مرور 5 جولات.

برشلونة خاض المباراة الثالثة على التوالي في غياب نجمه الأبرز لامين يامال الذي تعرض للإصابة في معسكر منتخب إسبانيا الأخير خلال الشهر الجاري.

ولم يترك برشلونة أي تأثير سلبي لغياب نجمه الموهوب لامين يامال بعد أن واصل الانتصارات بشكل رائع ومبهر للجميع.

نتائج جيدة

خاض برشلونة ثالث مباراة على التوالي في غياب يامال، وحقق الفوز بأداء مقنع وممتع بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

فاز برشلونة على حساب فالنسيا بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة للدوري الإسباني ثم تغلب على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا ثم فاز على خيتافي.

ولم يهتز أداء برشلونة على الإطلاق في غياب يامال بل سجل الفريق 11 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في مباراتين بالدوري الإسباني واستقبل هدفاً واحداً أمام نيوكاسل خارج دياره.

أداء جماعي يخدم منظومة فليك

زرع الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الروح الجماعية في أداء العملاق الكتالوني.

قدمت منظومة فليك درساً في العمل الجماعي دون ظهور لنظرية النجم الأوحد، بل بالعكس سجل برشلونة من العمق ومن الأطراف ولم يعتمد على الجبهة اليمنى وحدها أو اليسرى وحدها وهو الأمر الذي يعكس وجود حلول هجومية من جانب المدرب.

تعامل دفاعي ممتاز

لم يعد زيارة مرمى برشلونة أمراً سهلاً وهي نقطة إيجابية تحسب للمدرب فليك بعد أن عانى في الموسم الماضي من هذه الظاهرة السلبية في بعض المباريات على رأسها لقاء إنتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي ودع البطولة.

لم تهتز شباك برشلونة في مباراتي فالنسيا وخيتافي بالدوري، ولم يتأثر الفريق بغياب يامال الذي كان يجيد الاحتفاظ بالكرة والمراوغة ونقل الهجمات إلى ملعب المنافسين.