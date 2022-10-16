ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتصدر.. تعادل نيوكاسل ومانشستر يونايتد.. وتشيلسي يواصل صحوته

أذاق آرسنال منافسه ليدز يونايتد خسارته الأولى على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز عليه 1-صفر في ملعب إيلاند رود اليوم الأحد ليحافظ على القمة ويواصل بدايته المثالية.

وفي مباراة توقفت لمدة 38 دقيقة بعد البداية بقليل بسبب انقطاع في التيار الكهربائي، كان آرسنال تحت ضغط كبير من ليدز الذي حاول التسجيل بجدية خلال الشوط الأول.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لآرسنال على عكس سير اللعب في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة مارتن أوديجارد وسدد الكرة من زاوية ضيقة داخل شباك الحارس إيان ميلييه.

وحصل ليدز على فرصة للتعادل بعد لمسة يد من وليام صليبا مدافع آرسنال، واحتسبت ركبة الجزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، لكن المهاجم باتريك بامفورد أهدر الركلة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصاحب الأرض في الثواني الأخيرة وطرد المدافع جابرييل بعدما أسقط بامفورد أرضا لكن بعد مراجعة حكم الفيديو اتضح أن المهاجم دفع منافسه أولا ليتراجع الحكم عن قراره.

ولم يقدم آرسنال أي لمحات هجومية في الشوط الثاني واكتفى بالصمود أمام هجمات ليدز لكنه خرج بالنقاط الثلاث وترك ليدز في المركز 15 برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

مانشستر يفشل في تخطي نيوكاسل

فشل مانشستر يونايتد بقيادة المهاجم كريستيانو رونالدو في اجتياز عقبة نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد وتعادل الفريقان دون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأظهر فريق المدرب إيدي هاو صلابة دفاعية ورغم ذلك كان صاحب أخطر فرصة عن طريق ضربة رأس من جويلينتون حيث ارتدت المحاولة من العارضة ثم تابعها اللاعب ذاته وسدد في القائم بغرابة.

وطالب كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل أيضا بالحصول على ركلة جزاء.

وحظي رونالدو بتكريم قبل المباراة بعدما وصل إلى 700 هدف على مستوى الأندية واعتقد أنه هز الشباك في مناسبتين لكن الحكم ألغى الهدف الأول بسبب التسلل بينما تقرر إلغاء الهدف الثاني لأن الحكم كان قد احتسب خطأ قبلها مباشرة.

وسجل رونالدو هدفين فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بينما يعتقد كثيرون أن مسيرته في مرحلة تراجع بعد سنوات من الإبداع.

وتركت النتيجة مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل سادس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية.

تشيلسي يواصل صحوته

كما واصل تشيلسي صحوته بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس توالياً محلياً وقارياً بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا 2-صفر يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما بدأ مشواره كخلف للألماني توماس توخل بتعادل في دوري الأبطال مع ريد بول سالزبورغ النمسوي (1-1)، أعاد بوتر الحياة للفريق اللندني منذ مباراته الثانية معه ووصل معه الأحد الى الانتصار الخامس توالياً، بينها اثنان في المسابقة القارية الأم على ميلان الإيطالي 3-صفر في "ستامفورد بريدج" ثم 2-صفر خارج الديار.

ويدين تشيلسي بالفوز السادس للموسم وتعزيزه مركزه الرابع بـ19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جاره توتنهام الثالث الفائز السبت على إيفرتون 2-صفر، إلى مايسون ماونت الذي سجل الهدفين.

وافتتح تشيلسي التسجيل منذ الدقيقة السادسة مستفيداً من خطأ فادح لتايرون مينغز الذي أخفق في إبعاد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء، فوصلت إلى ماونت الذي أودعها الشباك رافعاً رصيده إلى 25 هدفاً في الدوري الممتاز، ليصبح عن 23 عاماً و279 يوماً ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي اللندني يصل إلى هذا الرقم خلف البلجيكي إدين هازارد (23 عاماً و271 يوماً) وفق "أوبتا" للإحصاءات.

ولم يقف ماونت عند هذا الحد، بل حسم النقاط الثلاث لفريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة حرة عجز الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس عن صدها.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: