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رياضة

كافنديش يحطم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمراحل في سباق فرنسا للدراجات

كافنديش يحطم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمراحل في سباق فرنسا للدراجات
مارك كافنديشالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 يوليو 2024، 4:47 م

حقق البريطاني مارك كافنديش فوزه رقم 35 في تاريخ مشاركاته بسباق فرنسا للدراجات وهو رقم قياسي عندما انتزع الفوز بالمرحلة الخامسة اليوم الأربعاء.

وكان البريطاني، الذي أجل اعتزاله لمدة عام بعد خروجه من السباق الموسم الماضي، ينافس ضمن فئة خاصة به في نهاية متوترة بعد أن قطع 177 كيلومترًا من سان-جان-دو-موريان ليتفوق على البلجيكي جاسبر فيليبسن والنرويجي ألكسندر كريستوف الثنائي الذي احتل المركزين الثاني والثالث.

وتقاسم كافنديش، متسابق فريق آستانة-قازاختسان، البالغ من العمر 39 عامًا، الرقم القياسي مع الأسطورة البلجيكية إيدي ميركس، أحد الأبطال الأربعة الذين فازوا بسباق فرنسا للدراجات خمس مرات.

 

 

وتم الترحيب بكافنديش واحتضانه من قبل العديد من منافسيه بعد وقت قصير من عبوره خط النهاية.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد أن تجنّب الاصطدام بجزيرة في منتصف الطريق على بعد حوالي 57 كيلومترًا من خط النهاية مع سقوط العديد من الدراجين خلفه على الأرض.

سباق الدراجاتطواف فرنسافرنسا

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