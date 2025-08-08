خدمة لريال مدريد.. النصر السعودي يوجه لبرشلونة 3 ضربات موجعة

يستعد نادي النصر السعودي لإتمام واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفي، بانتزاع المدافع الباسكي إينيغو مارتينيز من برشلونة، في خطوة وُصفت بأنها ضربة معنوية قاتلة للنادي الكتالوني، وخدمة غير مباشرة لريال مدريد منافسه التاريخي.

انتقال مارتينيز بات مسألة وقت، بعد أن ودّع اللاعب زملاءه في برشلونة وفق ما أكدته صحيفة "سبورت"، فيما يعد النصر الصفقة محسومة بانتظار الإعلان الرسمي.

المدافع البالغ من العمر 34 عامًا سيغادر مجانًا، بعد موسمين في "كامب نو" كان قد انضم خلالهما كلاعب حر، ليوقع مع الفريق السعودي لموسم واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وسيحصل مارتينيز على راتب سنوي صافٍ يبلغ نحو 10 ملايين يورو، أي ما يقارب ضعف ما كان يتقاضاه في برشلونة، مع بند يتيح له الانسحاب من الموسم الثاني حتى إذا تحققت الأهداف المتفق عليها.

الصفقة تتضمن أيضًا مكافآت بسيطة قد يحصل عليها برشلونة، لكنها لا تقارن بالقيمة الفنية التي سيفقدها الفريق.

رحيل إينيغو مارتينيز لا يعني فقط خسارة لاعب أساسي، بل يمنح ريال مدريد أفضلية غير مباشرة.

1- ضربة فنية

إينيغو مارتينيز كان يعتبر أحد أعمدة دفاع برشلونة في الموسم الماضي، وأحد العناصر التي حظيت بإعجاب المدرب هانزي فليك منذ وصوله.

فليك كان يصفه في مؤتمراته الصحفية بالمدافع المثالي، ويعتمد عليه في قيادة خط الدفاع، سواء بخبرته أو بقدراته في بناء الهجمات من الخلف.

وسيربك رحيله في هذا التوقيت خطط المدرب الألماني، ويجبر الإدارة على البحث عن بديل بمواصفات عالية، في سوق يعاني أصلًا من ندرة المدافعين المميزين.

2- ضربة اقتصادية

برشلونة تعاقد مع مارتينيز مجانًا قبل عامين، لكنه يرحل الآن بالطريقة نفسها دون أي مقابل مادي كبير.

ومع الأزمة المالية التي يعيشها النادي، فإن خسارة لاعب بقيمته دون تحقيق استفادة مالية تمثل ضربة اقتصادية جديدة، خاصة أن بديله سيكلف النادي عشرات الملايين سواء في رسوم الانتقال أو الرواتب.

3- ضربة نفسية

داخل غرفة الملابس، كان مارتينيز أحد القادة غير المعلنين، فخبرته وشخصيته القوية ساعدت على تماسك الفريق في لحظات صعبة، وخروجه يترك فراغًا معنويًا لن يكون من السهل تعويضه.

وكان اللاعب يحظى باحترام واسع بين زملائه، ورحيله المفاجئ قد يترك أثرًا سلبيًا على الروح الجماعية، خصوصًا في موسم يحتاج فيه برشلونة إلى كل عناصره لمواجهة الضغط المحلي والأوروبي.

ففقدان برشلونة لمدافعه المخضرم قبل انطلاق الموسم يضعه تحت ضغط كبير، بينما يستفيد غريمه التقليدي من أي اهتزاز دفاعي في المواجهات المقبلة.