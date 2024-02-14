تعليق مثير للجدل من توني كروس على هدف لايبزيغ المُلغى

أثار توني كروس، نجم ريال مدريد، الجدل بعد تعليقه على الهدف المُلغَى لفريق لايبزيغ لألماني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ونجح سيسكو لاعب لايبزيغ في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو، في قرار أثار الكثير من الجدل.

وتم إلغاء هدف لايبزيغ في شباك ريال مدريد كون اللاعب هنريكس كان في موقف تسلل وتدخل على لونين، حارس ريال مدريد.