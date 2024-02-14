تعليق مثير للجدل من توني كروس على هدف لايبزيغ المُلغى
أثار توني كروس، نجم ريال مدريد، الجدل بعد تعليقه على الهدف المُلغَى لفريق لايبزيغ لألماني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
ونجح سيسكو لاعب لايبزيغ في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو، في قرار أثار الكثير من الجدل.
وتم إلغاء هدف لايبزيغ في شباك ريال مدريد كون اللاعب هنريكس كان في موقف تسلل وتدخل على لونين، حارس ريال مدريد.
ولكن توني كروس، قال عبر قناة "برايم فيديو" الألمانية إن هدف لايبزيغ الملغى من وجهة نظره كان قرارًا خاطئًا.
وأوضح كروس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "لقد ألغى الحكم الهدف لأنه قال بأن هنريكس تداخل مع حارس ريال مدريد، ولكن لونين لم يكن ليصل إلى الكرة؛ ما يجعل الهدف صحيحًا لذلك كان يجب احتساب الهدف، لا يمكن تفسير الأمر بطريقة أخرى".
وسجل براهيم دياز هدفًا رائعًا إثر مجهود فردي ليساعد ريال مدريد في الفوز 1-صفر على مضيفه لايبزيغ، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس المقبل.