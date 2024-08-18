تشاجر الجزائري يوسف بلايلي، نجم الترجي التونسي، مع لاعب الأولمبي الباجي خلال مباراة ودية جمعت بين الفريقين خلال الساعات الماضية.

ودخل بلايلي في مشادة كلامية مع أحد لاعبي الأولمبي الباجي؛ بسبب تدخل قوي ضده قبل أن يتطور الأمور لتشاجر قبل أن ينتهي الأمر سريعاً.

وفاز الترجي على الأولمبي الباجي بهدف دون رد سجله يان ساس ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدوري التونسي في الموسم المقبل.

Look 👀 هدف ⚽ يان ساس 🇧🇷 من ودية 🏟️ الأمس ضد الأولمبي الباجي ⚪🔴 التي أنتهت بفوز الترجي 🟡🔴 1-0 Posted by ᴱˢᵀ19+ on Sunday, August 18, 2024

وشارك يوسف بلايلي أساسيًا من أجل تجهيزه لخوض منافسات الدوري التونسي ودوري أبطال أفريقيا برفقة الفريق بعد عودته مجددا إلى صفوف الترجي.

وانضم بلايلي للترجي قادمًا من نادي مولودية الجزائر بعد مفاوضات مكثفة ضمن تدعيمات الفريق التونسي استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولعب النجم الجزائري صاحب الـ 32 عامًا في صفوف الترجي خلال الفترة بين 2012 إلى 2014 قادمًا من مولودية وهران، ثم عاد إلى صفوف الفريق التونسي مجددًا في الفترة بين يناير 2018 إلى صيف 2019 بعد انضمامه قادمًا من أنجيه الفرنسي.

وساهم بلايلي في تتويج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين بجانب لقب الدوري التونسي 4 مرات وكأس السوبر التونسي مرة وحيدة.