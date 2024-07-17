وجه لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد تكليفه رسميًا برئاسة النادي الجداوي.

وكلفت وزارة الرياضة السعودية لؤي مشعبي برئاسة شركة الاتحاد غير الربحية؛ عقب استقالة لؤي ناظر من منصبه؛ بعد أيام قليلة من "تزكيته" من الجمعية العمومية للنادي.

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وقال مشعبي، في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أتشرف اليوم برئاسة نادي الاتحاد العريق بتاريخه، والذي يقترب من 100 عام من الإرث الذي لا يضاهيه إرث رياضي في المنطقة، وهو اليوم نصب عيني بعد أن سكن قلب".

وأضاف: "أعي تماماً حجم الحمل الثقيل والمسؤولية الكبيرة، والتي أستعين عليها بالله تعالى ثم بدعم إخواني وأخواتي في مجلس الإدارة ومنسوبي النادي لنحقق الطموح والتطلعات".

"وفي ظل ما نعيشه من نهضة رياضية غير مسبوقة في ضوء رؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – وبمتابعة واهتمام من سمو وزير الرياضة الذي نجد منه كل الدعم والمساندة لنكون أعضاء فعالين في تحقيق مستهدفات الرؤية في وصول دورينا إلى المرتبة الخامسة عالمياً بين أقوى الدوريات العالمية".

"جماهيرنا الوفية، نمرنا يمرض ولا يموت، والعقل قبل العاطفة في إدارة الأزمات، وفي الأوقات الصعبة يكسب من يملك التخطيط السليم والنفس الطويل".

وواصل: "ولنحقق ذلك يجب أن نضع جميعاً يدنا بيد الإدارة التنفيذية لشركة النادي بقيادة الرئيس التنفيذي السيد دومينجوس أوليفيرا، والمدير الرياضي السيد رامون بلانيس، اللذين يملكان من الخبرة والحنكة وروح التحدي ما يمكنهما من توجيه الدفة في الاتجاه السليم لإعداد الفريق بنجاح، وسنكون في المجلس عوناً لهما".

"فريقنا بفضل الله يضم كوكبة من أفضل العناصر الشابة الواعدة والنجوم المحلية والعالمية، والتي يجري تدعيمها هذا الصيف باستقطابات تغطي النقص المرصود، بالإضافة للجهاز الفني والإداري، هذه المنظومة قادرة مجتمعة كفريق واحد على تحقيق تطلعاتنا جميعاً بمشيئة الله".

واختتم: "أعلم أن هناك العديد من الاستفسارات حول ملف التعاقدات، والتي ستتم الإجابة عنها من قبل المدير الرياضي رامون بلانيس من خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية الفترة، لشرح جميع التفاصيل لكم، حيث إن تركيزنا الآن يصب على استكمال العمل والتأكد من جاهزية الفريق".

وكان لؤي مشعبي نائبًا لرئيس النادي المستقيل من منصبه لؤي ناظر، قبل أن يتولى مقعد الرئاسة بشكل رسمي عقب قبول استقالة ناظر.

وتم تصعيد عبد العزيز الزيد لشغل منصب نائب الرئيس الذي كان يشغله لؤي مشعبي.

وتضم عضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد عبد القادر العمودي وفيصل باشا وإبراهيم القرشي وسماهر الشلالي وعبد الإله فقيه، بحسب بيان صادر عن النادي.