رئيس الكهرباء العراقي يوضح مستقبل علي جاسم بعد عروض الرحيل

أوضح علي الأسدي، رئيس نادي الكهرباء العراقي، مستقبل لاعبه علي جاسم بعد عروض الرحيل التي تلقاها في الفترة الماضية.

ويلعب علي جاسم على سبيل الإعارة مع نادي القوة الجوية خلال الموسم الحالي كما يستعد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، رفقة منتخب العراق الذي يلعب في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

وأصدر اللاعب بيانًا عبر حسابه بموقع انستغرام مؤكدًا أنه تلقى عرضًا من نادي كومو الإيطالي ويرغب في الرحيل إليه في الموسم المقبل.

وقال جاسم إن إدارة الكهرباء ترغب في بيعه لأحد الأندية بمنطقة الشرق الأوسط للحصول على قيمة مالية أكبر ولكنه يرغب في الرحيل لأوروبا.