رئيس الكهرباء العراقي يوضح مستقبل علي جاسم بعد عروض الرحيل
أوضح علي الأسدي، رئيس نادي الكهرباء العراقي، مستقبل لاعبه علي جاسم بعد عروض الرحيل التي تلقاها في الفترة الماضية.
ويلعب علي جاسم على سبيل الإعارة مع نادي القوة الجوية خلال الموسم الحالي كما يستعد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، رفقة منتخب العراق الذي يلعب في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.
وأصدر اللاعب بيانًا عبر حسابه بموقع انستغرام مؤكدًا أنه تلقى عرضًا من نادي كومو الإيطالي ويرغب في الرحيل إليه في الموسم المقبل.
وقال جاسم إن إدارة الكهرباء ترغب في بيعه لأحد الأندية بمنطقة الشرق الأوسط للحصول على قيمة مالية أكبر ولكنه يرغب في الرحيل لأوروبا.
وقال الأسدي في تصريحات لبرنامج (الكأس) بقناة (آي نيوز) العراقية إنه لن يقف أمام طموحات علي جاسم في الاحتراف بالدوريات الأوروبية.
وأضاف: "عرض نادي كومو الإيطالي وصلنا أمس السبت، ونريد أن نتفاوض بشأن رفع القيمة المالية للعرض الذي بلغت قيمته 200 ألف دولار للنادي بجانب نفس المبلغ كراتب سنوي للاعب لموسم واحد".
وتابع: "عرض ريال بيتيس الإسباني شفهي ولم يصلنا بشكل رسمي لحد الآن.. ومن حق إدارة الكهرباء أن تتناقش في سبيل توفير أفضل عقد احترافي للاعب".
وأكد أن وكيل أعمال اللاعب علي جاسم يريد حسم أي عقد يحصل عليه بأسرع وقت، ولكن إدارة الكهرباء تنتظر العرض الأفضل له بعيدًا عن الأمور المالية.
وأضاف: "المفاوضات مع أي نادٍ يريد التعاقد مع علي جاسم يجب أن تكون سرية، وهذا ما هو معمول فيه بكل أندية العالم".
وأتم قائلًا: "وقعنا على تعهد مع نادي أنطاليا سبور التركي بعدم انتقال علي جاسم لأي ناد خارج العراق إلا بعد نهاية الموسم الحالي وهناك غرامة مالية تبلغ 200 ألف دولار لو انتقل لأي فريق قبل نهاية الموسم".