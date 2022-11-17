صحف رياضية: فاتي و10 لاعبين.. الرقصة الأخيرة لرونالدو وميسي

شكلت أخبار نهائيات كأس العالم والمباريات الودية للمنتخبات المشاركة والفرصة الأخيرة لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات النجم الإسباني أندرياس إنييستا وإيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 3 مباريات وضمان الإسباني كارلوس ألكاراز المركز الأول في ترتيب لاعبي التنس وحراسة مرمى يوفنتوس وإصابة ساندرو تونالي لاعب ميلان الخطيرة رفقة منتخب إيطاليا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع أندرياس إنييستا النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا وكتبت: "إنييستا: لا توجد كلمة تحدد ما نشعر به بهذا الهدف".

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين منتخب اسبانيا ومنتخب الأردن قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر وكتبت: "التجربة الأخيرة".

كما اهتمت بمعاقبة مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات وكتبت: "3 مباريات إيقاف لليفاندوفسكي".