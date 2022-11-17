صحف رياضية: فاتي و10 لاعبين.. الرقصة الأخيرة لرونالدو وميسي
شكلت أخبار نهائيات كأس العالم والمباريات الودية للمنتخبات المشاركة والفرصة الأخيرة لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.
كما اهتمت الصحف بتصريحات النجم الإسباني أندرياس إنييستا وإيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 3 مباريات وضمان الإسباني كارلوس ألكاراز المركز الأول في ترتيب لاعبي التنس وحراسة مرمى يوفنتوس وإصابة ساندرو تونالي لاعب ميلان الخطيرة رفقة منتخب إيطاليا.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على حوارها مع أندرياس إنييستا النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا وكتبت: "إنييستا: لا توجد كلمة تحدد ما نشعر به بهذا الهدف".
الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين منتخب اسبانيا ومنتخب الأردن قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر وكتبت: "التجربة الأخيرة".
كما اهتمت بمعاقبة مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات وكتبت: "3 مباريات إيقاف لليفاندوفسكي".
سبورت
ركزت الصحيفة على إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة 3 مباريات على خلفية طرده خلال مباراة أوساسونا وإشارته للحكم وكتبت: "عار، 3 مباريات إيقاف لليفاندوفسكي".
الصحيفة اهتمت بتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: كريستيانو رونالدو ينتقد مانشستر يونايتد ويمدح زميله ديوغو دالوت".
كما اهتمت الصحيفة بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب الأردن الودي وكتبت: "الاختبار النهائي، لويس إنريكي: أنسو فاتي سيلعب 90 دقيقة".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وكتبت: "دي يونغ لا يلمس".
الصحيفة اهتمت بمعاقبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بالإيقاف 3 مباريات وكتبت: "فضيحة، 3 مباريات إيقاف لليفاندوفسكي".
كما اهتمت الصحيفة باللقاء الودي بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأردن وكتبت: "اختبار عام لمنتخب إسبانيا أمام الأردن".
أس
ركزت الصحيفة على المباراة الودية بين المنتخب الإسباني ومنتخب الأردن قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر وكتبت: "أنسو فاتي و10 لاعبين".
الصحيفة اهتمت بتسلم الإسباني كارلوس ألكاراز كأس الرقم واحد في ترتيب لاعبي التنس وكتبت: "الأمير أصبح ملك بالفعل".
كما اهتمت الصحيفة بنتائج المباريات الودية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم فوز كرواتيا على السعودية 1/0، والأرجنتين على الإمارات 5/0، وألمانيا على عُمان 1/0، وكتبت: "ألمانيا رديئة تنقد نفسها أمام عمان".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على المهاجم كولو مواني الذي اختاره ديديه ديشان لتعويض نكونكو المصاب في قائمة منتخب فرنسا لنهائيات كأس العالم وكتبت: "لماذا اختار ديشان كولو مواني".
الصحيفة اهتمت بوفاة الحكم يوهان هاميل أثناء التدريبات وكتبت: "التحكيم في حداد".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على حراسة المرمى في يوفنتوس وكتبت: "فيكاريو المستقبل في حراسة المرمى، السيدة العجوز في أيدي جيدة".
الصحيفة اهتمت بنهائيات كأس العالم في قطر ومشاركة النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكتبت: "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي المشاركة الخامسة والرقصة الأخيرة".
كما اهتمت بإصابة ساندرو تونالي نجم وسط ميلان خلال لقاء المنتخب الإيطالي ومنتخب ألبانيا الودي وكتبت: "يا له من خوف".