ميسي يتظاهر بالإصابة في أول تدريب مع الأرجنتين في أبوظبي (فيديو)
تظاهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإصابة خلال مشاركته في أول تدريب بمعسكر منتخب بلاده الحالي في أبوظبي، قبل مواجهة الإمارات وديا استعدادا لكأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل في قطر.
وتوج الهداف التاريخي لبرشلونة بنحو 40 لقبا مع الأندية ومنتخب الأرجنتين في مسيرة طويلة ولامعة، لكن حتى السيرة الذاتية الرائعة للمهاجم الأرجنتيني تنقصها بطولة واحدة وهي كأس العالم.
وقبل نهائيات كأس العالم، يتدرب المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي في العاصمة الإماراتية، حيث شارك الفريق المرصع بالنجوم في حصة تدريبية مفتوحة على استاد آل نهيان، مساء الاثنين.
وخلال التدريب أمسك ميسي بعضلات فخذه الأيسر الخلفية فيما بدا أنه كان يتظاهر بتعرضه للإصابة، مما أثار ضحك زملائه في المنتخب الوطني.
وتستعد الأرجنتين بطلة العالم مرتين عامي 1978 و1986 لمواجهة منتخب الإمارات وديا على ملعب محمد بن زايد، مساء الأربعاء المقبل.
تم بيع تذاكر يوم المباراة خلال 24 ساعة. بلغ جنون ميسي والأرجنتين حدًا لدرجة أن الجماهير بدأت يوم الاثنين في الاحتشاد بملعب آل نهيان قبل ساعات من موعد التدريب المقرر في السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.
ومنذ عام 2019 ، لم تخسر الأرجنتين في 35 مباراة متتالية، وتوج الفريق بكأس كوبا أمريكا بعد الفوز على الغريم اللدود البرازيل.
ومع ذلك، لم يفز الفريق بلقب كأس العالم منذ 1986، لكن ميسي قاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثاني في نسخة 2014 من كأس العالم بالبرازيل بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ألمانيا في النهائي.
وقد تكون هذه آخر كأس عالم لميسي الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، ولا شك أن النجم البالغ من العمر 35 عامًا يرغب في إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده بالتتويج بكأس العالم.
يُعد معسكر ما قبل كأس العالم الذي تتم استضافته في أبو ظبي نتيجة لاتفاقية تعاون استراتيجي بين الاتحاد الأرجنتيني ومجلس أبوظبي الرياضي.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ستبدأ الأرجنتين مشوارها في كأس العالم ضد المملكة العربية السعودية، بينما تلتقي فيما بعد مع المكسيك وبولندا ضمن المجموعة ذاتها.