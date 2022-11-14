ميسي يتظاهر بالإصابة في أول تدريب مع الأرجنتين في أبوظبي (فيديو)

تظاهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإصابة خلال مشاركته في أول تدريب بمعسكر منتخب بلاده الحالي في أبوظبي، قبل مواجهة الإمارات وديا استعدادا لكأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل في قطر.

وتوج الهداف التاريخي لبرشلونة بنحو 40 لقبا مع الأندية ومنتخب الأرجنتين في مسيرة طويلة ولامعة، لكن حتى السيرة الذاتية الرائعة للمهاجم الأرجنتيني تنقصها بطولة واحدة وهي كأس العالم.

وقبل نهائيات كأس العالم، يتدرب المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي في العاصمة الإماراتية، حيث شارك الفريق المرصع بالنجوم في حصة تدريبية مفتوحة على استاد آل نهيان، مساء الاثنين.

وخلال التدريب أمسك ميسي بعضلات فخذه الأيسر الخلفية فيما بدا أنه كان يتظاهر بتعرضه للإصابة، مما أثار ضحك زملائه في المنتخب الوطني.