ماذا يحتاج المنتخب الجزائري لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026

كتب – نور الدين ميفراني

يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، حيث جمع 18 نقطة من 7 مباريات محققًا 6 انتصارات، مع هزيمة في مباراة واحدة.

ويبتعد المنتخب الجزائري بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب موزمبيق، الذي يملك 12 نقطة، كما يتفوق في النسبة العامة يملك +12 مقابل -1 لمنافسه، وكذلك النسبة الخاصة، حيث فاز على منافسه ذهابا وإيابا 2-0 و5-1.

ويحتاج المنتخب الجزائري إلى 4 نقاط من 3 مباريات للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بغض النظر عن نتائج منافسه المباشر، موزمبيق.

ويواجه المنتخب الجزائري، يوم الاثنين، خارج ملعبه منتخب غينيا، وقد يبلغ النهائيات حال الفوز وخدَمته نتائج منافسه.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز على غينيا وعدم فوز موزمبيق على بوتسوانا، التي تحتل المركز الثالث، ولا زالت تقاتل على مركز ثان قد يؤهلها للملحق.

وسيكون الفوز على غينيا بمثابة وضع قدم ونصف القدم في النهائيات، حتى لو فاز المنافس المباشر لكون فارق النسبة العامة كبيرًا بين المنتخبين.

ويحتاج المنتخب الجزائري لانتظار الجولة التاسعة من التصفيات حال الفوز على غينيا وفوز منافسه المباشر منتخب موزمبيق، حيث يواجه خلالها منتخب الصومال خارج قواعده وتكفيه نقطة لحسم التأهل بشكل نهائي.