قائد روما يرفض عرض النصر السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن بيليغريني علم من مدير أعماله برغبة النصر في التفاوض معه لضمه في الموسم المقبل.

ولا يرى قائد روما أن اللعب بالدوري السعودي، حاليًا، أولوية بالنسبة له وهو ما جعله يرفض الرحيل للنصر دون الدخول في تفاوض مالي.