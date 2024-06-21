قائد روما يرفض عرض النصر السعودي
رفض لورينزو بيليغريني، قائد روما الإيطالي، عرضًا للرحيل إلى النصر السعودي في الموسم المقبل.
وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن رفض قائد روما فكرة الرحيل للدوري السعودي في الفترة الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيليغريني علم من مدير أعماله برغبة النصر في التفاوض معه لضمه في الموسم المقبل.
ولا يرى قائد روما أن اللعب بالدوري السعودي، حاليًا، أولوية بالنسبة له وهو ما جعله يرفض الرحيل للنصر دون الدخول في تفاوض مالي.
ويرتبط بيليغريني بعقد مع روما يستمر حتى صيف 2026 بعدما جدد عقده لخمسة مواسم في صيف 2021.
ويعد بيليغريني أحد ناشئي روما قبل رحيله إلى ساسولو الإيطالي في تجربة قصيرة ثم العودة إلى روما، العام 2017، مرة أخرى.
وشارك لاعب الوسط صاحب الـ 28 عامًا خلال 43 مباراة مع روما في الموسم الماضي ، وسجل 10 أهداف، وصنع 6 لزملائه.
ويخوض بيليغريني، حاليًا، منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" مع المنتخب الإيطالي.
وافتتح المنتخب الإيطالي مشواره ببطولة اليورو بالفوز على ألبانيا بنتيجة 2-1 ثم خسر أمام إسبانيا بنتيجة 0-1.