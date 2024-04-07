بعد التغيير المفاجئ.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر
يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.
ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب، وضمان التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة.
وفاز الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب استاد السلام بنتيجة 2-1.
تألق الزمالك في دور المجموعات؛ إذ تصدر مجموعته بفوزه في 5 مباريات وتعادله في مباراة واحدة.
بينما تأهل فيوتشر إلى دور ربع النهائي بعد أداء قوي في دور المجموعات؛ إذ حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة.
وفي حالة تأهل الزمالك أو فيوتشر، سيلتقي الفريق الفائز في مباراة نصف النهائي مع الفائز من مباراة ستاد مالي ودريمز الغاني.
موعد مباراة الزمالك وفيوتشر
ووفقا للميعاد المعلن من الحساب الرسمي لنادي الزمالك على منصة "إكس"، من المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية.
تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر عبر قناة "bein sports 6".