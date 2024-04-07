بعد التغيير المفاجئ.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب، وضمان التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب استاد السلام بنتيجة 2-1.

تألق الزمالك في دور المجموعات؛ إذ تصدر مجموعته بفوزه في 5 مباريات وتعادله في مباراة واحدة.