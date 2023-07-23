انفعال شديد من ساديو ماني على صحفي ألماني (فيديو)
انتقد السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي بايرن ميونخ، وسائل الإعلام الألمانية؛ بسبب الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها اللاعب بعد مستواه السيئ، ثم ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
وخاض ماني موسمًا غير مبالٍ مع بايرن، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 25 مباراة في الدوري الألماني، كما غاب عن كأس العالم في قطر، وكذلك عدة مباريات لبايرن؛ بسبب إصابة في ساقه تعرض لها في نوفمبر.
كما تم إيقاف ماني وتغريمه من قبل بايرن في أبريل بعد مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني.
وبسبب تلك المشادة فضلا عن المستوى غير الجيد الذي ظهر به المهاجم السنغالي.. كان ساديو ماني في مرمى انتقادات الإعلام الألماني طوال الموسم الماضي.
ورفض ماني التحدث لصحفيين متواجدين أمام مقر تدريبات الفريق البافاري، ووجه لهم انتقادات علنية.
وقال ماني في فيديو تم تداوله: "كل يوم تقتلوني وتذبحوني وتريدون أن أتحدث إليكم؟".
وواصل ماني طريقه ورفض الحديث مع وسائل الإعلام الألمانية.
ويتنافس ناديا الأهلي والنصر السعوديان للحصول على خدمات ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وينتهي عقد ماني مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، لكن النادي البافاري يريد بيعه.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت، يوم الخميس الماضي، إن ماني وافق على الانضمام إلى النصر السعودي الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.