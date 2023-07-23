انفعال شديد من ساديو ماني على صحفي ألماني (فيديو)

وخاض ماني موسمًا غير مبالٍ مع بايرن، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 25 مباراة في الدوري الألماني، كما غاب عن كأس العالم في قطر، وكذلك عدة مباريات لبايرن؛ بسبب إصابة في ساقه تعرض لها في نوفمبر.

كما تم إيقاف ماني وتغريمه من قبل بايرن في أبريل بعد مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني.

وبسبب تلك المشادة فضلا عن المستوى غير الجيد الذي ظهر به المهاجم السنغالي.. كان ساديو ماني في مرمى انتقادات الإعلام الألماني طوال الموسم الماضي.

ورفض ماني التحدث لصحفيين متواجدين أمام مقر تدريبات الفريق البافاري، ووجه لهم انتقادات علنية.

وقال ماني في فيديو تم تداوله: "كل يوم تقتلوني وتذبحوني وتريدون أن أتحدث إليكم؟".

وواصل ماني طريقه ورفض الحديث مع وسائل الإعلام الألمانية.