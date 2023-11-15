لوبيتيغي يتجه لرفض عرض تدريب نادي الاتحاد السعودي
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن جولين لوبيتيغي يتجه لرفض عرض تدريب نادي الاتحاد السعودي خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.
كانت إدارة الاتحاد أعلنت، مؤخرًا، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "سيرفض المدرب جولين لوبيتيغي عرض نادي الاتحاد، لأن تركيز المدرب الإسباني منصبًّا على التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وارتبطت عدة أسماء قوية بتدريب الاتحاد، مثل: الفرنسي لوران بلان، ومواطنه زين الدين زيدان، والثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وروي فيتوريا.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت في تقرير لها إن المفاوضات تعثرت بين الطرفين بسبب بعض المطالب الإضافية للمدرب الإسباني.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة "النمور" قامت بتعليق المفاوضات مع لوبيتيغي خلال الفترة الحالية، نظرًا لتغيير مطالبه المالية ومدة العقد.
وأكدت أن الاتحاد لا يرغب بالاستعجال بقرار المدرب خاصة أنه مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أخرى إلى أن الاتحاد اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب ريفربليت السابق، وذلك لكي يتولى تدريب الفريق السعودي.
يذكر أن لوبيتيغي قد رحل عن تدريب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي قبل بداية الموسم الجاري، وحاليًّا لا يعمل مع أي فريق، علمًا أنه سبقت له قيادة أندية أوروبية كبيرة على غرار إشبيلية وبورتو، كما أشرف سابقًا على تدريب منتخب إسبانيا.