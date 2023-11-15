كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن جولين لوبيتيغي يتجه لرفض عرض تدريب نادي الاتحاد السعودي خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

كانت إدارة الاتحاد أعلنت، مؤخرًا، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "سيرفض المدرب جولين لوبيتيغي عرض نادي الاتحاد، لأن تركيز المدرب الإسباني منصبًّا على التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز".