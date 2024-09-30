أنطوان غريزمان.. نجم فرنسا الذي صنع بدايات مبابي الذهبية في تاريخ المونديال

"عندما يكون في مزاج جيد، فإنه يُظهر سحر زيدان وإبداع بلاتيني".. بمثل هذه العبارات الموجزة والمعبرة، وصفت الصحف الفرنسية نجم منتخب الديكة أنطوان غريزمان، الذي قاد بلاده في 2016 للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، رغم أنه عاش في ذلك المونديال في روسيا تحت ظل كيليان مبابي وبول بوغبا وغيرهما من كتيبة ديدييه ديشامب.

وصباح اليوم الإثنين، وبعد ساعات من خوض موقعة صاخبة في "ديربي" مدريد مع فريق أتلتيكو أمام الريال والتي انتهت بالتعادل بهدف من الجهتين، أعلن أنطوان غريزمان اعتزاله اللعب دوليا ليضع حدا لمسيرة دامت أكثر من 10 سنوات وتخللتها 137 مباراة كواحد من أكثر اللاعبين الذين حملوا شعار الديك الفرنسي في التاريخ.

وقرر نجم أتلتيكو مدريد الاعتزال دوليا عن عمر 33 عاما، بعد مسيرة حافلة بالمباريات والألقاب والأرقام القياسية الشخصية مع فرنسا، كان أكثرها رسوخا مساهمته الفعالة في التتويج بلقب كأس العالم 2018 قبل بلوغ النهائي في النسخة الموالية والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

مسيرة لافتة ونهاية مفاجئة

وكشف غريزمان عن قراره المفاجئ اليوم الإثنين قائلا "أغلق هذا الفصل الرائع من حياتي، شكرًا على كل الذكريات" وذلك في تغريدة مقتضبة على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وبعد أشهر قليلة من بلوغ نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، في يوليو الماضي، والتي شهدت جدلا صاخبا حول فريق المدرب ديشامب، أنهى نجم أتلتيكو مدريد مسيرته الدولية في قرار لم يكن منتظرا بالمرة.

واعترف غريزمان في أكثر من ظهور إعلامي خلال "يورو 2024" بأنه كان منزعجاً عندما أبقاه المدرب ديديه ديشامب احتياطياً في نصف النهائي ضد إسبانيا.

وقال آنذاك: "كلّ شيء ذهني بالنسبة إليّ، إذا كنت سعيداً، فكلّ شيء على ما يرام، حاولت التكيّف، كان هناك كثير من الإحباط، وكثير من الغضب، لأنني لم أشعر أبداً بأنني في قلب اللعب بالطريقة التي أحبها".

مونديال تاريخي في روسيا وإنجاز في قطر

ويمكن لغريزمان أن يفخر بمسيرته الدولية الطويلة واللافتة، إذ شارك في 137 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها 44 هدفا وصنع 38 أخرى، كما كان اللاعب الأكثر حضورا متتاليا في تشكيلة الديكة، عندما شارك أساسيا في 33 مباراة متتالية كأكثر لاعب مشاركة بصفة منتظمة.

ووصف الكثير من الخبراء إبداعات غريزمان مع فرنسا بأنها "شيء من سحر زيدان وتمريراته الحاسمة والرائعة، وأشياء أخرى من أهداف ميشيل بلاتيني أسطورتي فرنسا.

ويعتبر خبراء كرة القدم أن فرنسا تدين لأنطوان غريزمان بتتويجها التاريخي بلقب مونديال روسيا 2018، ووصولها بعد ذلك بأربع سنوات للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

وقاد اللاعب الأعسر، منتخب بلاده للتتويج في روسيا 2018، بعد الفوز على الأرجنتين في ربع النهائي ثم بلجيكا في نصف النهائي وكرواتيا في النهائي.

وفي ذلك المونديال ظهر كيليان مبابي نجما واعدا وصاعدا بقوة في سماء الكرة الفرنسية والعالمية لكن الكثيرين تجاهلوا أن أكثر من نصف أهدافه كانت من صناعة غريزمان.

وفي مونديال قطر 2022 الأخير، بلغت فرنسا النهائي أيضا وكانت لمسات نجم أتلتيكو مدريد بادية في ذلك الإنجاز، رغم الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل (3 ـ3).

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ولم يقتصر الظهور اللامع لغريزمان على مونديال 2018 ثم نسخة 2022، بل سبق ذلك في يورو 2016، عندما فاجأ الكثيرين بموهبته وأهدافه، حيث قاد فرنسا للنهائي على أرضها، قبل الخسارة أمام البرتغال بهدف في الوقت الإضافي.

وفي تلك النسخة توج بطلا لهدافي يورو، برصيد 6 أهداف، وفي النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، ساهم غريزمان في تتويج بلاده باللقب بعد الفوز في النهائي على إسبانيا.

وفي العام ذاته، 2016، حل غريزمان في المركز الثالث لجائزة الكرة الذهبية، خلف كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة وليونيل ميسي، ولم يكن من السهل في تلك الفترة التتويج بالكرة الذهبية أمام أسطورتي البرتغال والأرجنتين.

وكرر اللاعب الفرنسي الإنجاز ذاته، بالحصول على الكرة البرونزية في 2018، كما تم اختياره رجل مباراة النهائي في مونديال ذلك العام بعد أن قاد فرنسا للتتويج على حساب كرواتيا (4 ـ2).

وعلى مستوى الأندية، لعب غريزمان، الذي لا تزال مسيرته مع أتلتيكو مدريد متواصلة، بألوان الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية، الأتلتيكو، وريال سوسيداد وبرشلونة.

ووصل النجم الفرنسي، مساء الأحد في "ديربي مدريد" إلى مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني وهو ما لم يحققه أي لاعب غيره منذ ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.