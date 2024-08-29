صلاح يزيد الغموض حول تجديد عقده مع ليفربول

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حالة من الغموض حول تجديد عقده مع الريدز الذي ينتهي في صيف 2025.

وقال صلاح في حواره لشبكة "سكاي سبورتس" ردًّا على سؤال حول مستقبله مع ليفربول إنه أصبح أكثر عقلانية وهدوءًا بشأن هذه الأمور.

وأضاف:" جئت قبل بداية الموسم، وخضت فترة الإعداد وهناك موسم أخير في عقدي، فقررت الاستمتاع بهذا الموسم".

وتابع:" لن أفكر في الأمر الآن، ولن أشغل بالي، فقط يجب أن أقدم كل شيء بوسعي لصالح الفريق وهو ما أفعله في كل مباراة".

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وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل للدوري السعودي في الفترة الماضية، خاصة أنه تلقى من قبل عرضين من ناديي الاتحاد والهلال في صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله.

وتمسك صلاح بالبقاء مع الريدز هذا الموسم وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة، بينما لم تتحرك إدارة ليفربول للتفاوض مع النجم المصري من أجل الاحتفاظ بخدماته.

ويلعب محمد صلاح بقميص ليفربول منذ صيف 2017، حين انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من نادي روما الإيطالي.

وأسهم صلاح في تحقيق العديد من الألقاب مع ليفربول على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي كما حقق كأس العالم للأندية.