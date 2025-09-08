وفاة صادمة للاعب قبل الانتقال إلى نادٍ كبير بساعات

توفي لاعب كرة القدم الكولومبي الشاب إدير سميك فالنسيا، البالغ من العمر 16 عامًا، بحادث سير مروع أثناء قضاء عطلة في مسقط رأسه بمدينة غواشيني قرب كالي، قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة لإتمام انتقاله إلى صفوف نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي.

فالنسيا كان قد لفت الأنظار خلال مشاركته في بطولة تحت 16 عامًا مع النادي الأمريكي في فبراير الماضي، فقد تألق بشدة ليقترب من خطوة تاريخية نحو الاحتراف الخارجي.

كما أشارت تقارير محلية إلى أنه كان مرشحًا لتمثيل منتخب كولومبيا تحت 17 عامًا في بطولة أمريكا الجنوبية عام 2026.

تفاصيل الحادث المأساوي

السلطات المحلية أوضحت أن الحادث وقع صباح الأحد بعد اصطدام شاحنة صهريج بعدة سيارات على الطريق، وكان فالنسيا داخل سيارة رمادية لحظة وقوع الكارثة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

أما ناديه "أكاديمية ألمانية بوبايان"، فقد أعلن خبر الوفاة ببيان رسمي قال فيه: "ببالغ الحزن ننعى لاعبنا إدير سميك فالنسيا أمبويلا الذي رحل إثر حادث سير أثناء قضائه عطلة في غواشيني".

وأضاف: "نقف إلى جانب أسرته، وسنخلد ذكراه داخل النادي، سيبقى في قلوبنا دائمًا".

وسرعان ما انهالت رسائل النعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المشجعين: "قصة مأساوية لطفل لم يتجاوز السادسة عشر".

وأضاف آخر: "قوة وصبر لعائلته وأصدقائه وزملائه"، بينما دوّن ثالث: "ليتغمدك الله برحمته يا إدير".