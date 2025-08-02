بيراميدز يشعل صراع صفقة عدي الدباغ مع الزمالك

أشعل نادي بيراميدز سباق التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ نجم شارلروا البلجيكي مع منافسه الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد قطع شوطاً كبيراً في طريق التفاوض لضم عدي الدباغ في الساعات الماضية بعد التوصل لاتفاق مع النادي البلجيكي بجانب اللاعب.

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وفجر مصدر مطلع مفاجأة بعدما كشف عن تواصل مسؤولي بيراميدز مع اللاعب من أجل التعرف على مطالبه المالية وإقناعه بالرحيل للفريق.

ويرغب مسؤولو بيراميدز في تدعيم خط الهجوم قبل غلق باب القيد في الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل، تحسباً لرحيل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل.

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وقال المصدر، إن بيراميدز يخوض محاولة أخيرة لإقناع نادي دارمشتات الألماني ببيع لاعبه السويدي إيزاك ليدبرغ ووضع عدي الدباغ ضمن حساباته لتدعيم خط الهجوم، خاصة أنه سيتم قيده كلاعب محلي حال إتمام الصفقة.

ويملك الدباغ اتصالات أخرى من أحد الأندية السعودية، ولكن الزمالك يسابق الزمن لحسم الصفقة رسمياً.

وكان بيراميدز قد أعلن تعاقده مع صفقة وحيدة حتى الآن بضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، جناح بانيك أوسترافا التشيكي.