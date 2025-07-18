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رياضة

يايسله طلبه بالاسم.. الأهلي السعودي ينقض على نجم النصر

يايسله طلبه بالاسم.. الأهلي السعودي ينقض على نجم النصر
تدريب الأهلي السعودي المصدر: حساب الأهلي السعودي غلى منصة إكس
سلمان العنزي
سلمان العنزي
18 يوليو 2025، 10:43 م

يحظى أحد محترفي نادي النصر السعودي باهتمام كبير من إدارة النادي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، لضمه بالميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة "OJogo" فإن الأهلي قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البرتغالي أوتافيو لاعب وسط النصر، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز بالموسم الماضي.

 

 

وأوضحت أن اللاعب الدولي البرتغالي يحظى بتقدير كبير من المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، ويسعى جاهدًا لتدعيم صفوفه للمنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

 

وقضى لاعب بورتو السابق موسمين مع النصر، أحد أكبر منافسي الأهلي، حيث يلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، وقد يدربه خورخي جيسوس هذا العام إذا استمر بين صفوف الفريق.

 

 

وعلمت الصحيفة أيضا أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لا يزال يتمتع باهتمام كبير من عدة أندية بالدوري الأوروبي، كما أنه يمتلك بالفعل بعض العروض للعودة المحتملة إلى كرة القدم الأوروبية.

 

 

أوتافيو منذ انتقاله إلى النصر في أغسطس 2023، مقابل 60 مليون يورو من بورتو، شارك في 88 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.

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