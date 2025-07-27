رقم كبير جدا ولاعب.. كم طلب البنك الأهلي لبيع أسامة فيصل إلى الأهلي؟

كشفت تقارير إعلامية عن الرقم الذي طلبته إدارة نادي البنك الأهلي لبيع لاعبها أسامة فيصل إلى الأهلي المصري في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت إدارة الأهلي تبحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه في الموسم الجديد لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انتقل بدوره إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

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وكان أسامة فيصل انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قبل أن يتم تمديد الإعارة ثم شراء عقده بصورة نهائية من الزمالك.

المهاجم صاحب الـ24 عامًا خاض خلال الموسم الماضي 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفًا خلال 2290 دقيقة لعب.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "الأهلي يريد ضم مهاجم وكان يفاوض مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، ولكن اللاعب أبدى رغبة في إكمال مسيرته الأوروبية، وأيضًا كان على الطاولة أحمد حسن (كوكا) وهو كان لاعبًا حرًّا وبعد عدم رد الأهلي عليه فاللاعب اتفق على الانتقال للاتفاق السعودي".

وأضاف التقرير: "أما أسامة فيصل فالنادي الأهلي تلقى صدمة من ناديه البنك الأهلي، حيث طلب 80 مليون جنيه بالإضافة إلى ضم رضا سليم، نجم الأهلي الحالي، وبعد عرض الأمر على خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأحمر، رفض التعاقد مع اللاعب لأنه يراه بالنسبة له رقم 3 في مركزه، فقرروا الانتظار حتى يناير المقبل، إلا إذ تم حل أزمة أسامة فيصل وتغيرت الأرقام التي طلبها ناديه".