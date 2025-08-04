"حولوا وجهة لقب السوبر ".. نادي الملعب يفجّر أول أزمة قبل بداية الدوري التونسي

فجّر الملعب التونسي، وصيف بطل كأس السوبر، أول أزمة قبل أقبل من أسبوع من انطلاق الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026، عندما وجه اتهامات خطيرة لاتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بالتعامل بسياسة المكيالين مع الأندية.

وخسر الملعب أمس الأحد في ملعب رادس الأولمبي، نهائي كأس السوبر ضد الترجي التونسي (1 ـ0) في مباراة شهدت صخبا تحكيميا متصاعدا وهجوما لاذعا على الحكم حسام بولعراس الذي منح الترجي ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز، فيما أكد كل المحللين للفقرات التحكيمية أن بولعراس ارتكب خطأ فادحا في حق فريق الملعب.

ورفع الترجي لقبه الثاني تواليا في كأس السوبر ضد الملعب التونسي واللقب الثامن في تاريخه في المسابقة، لكن ردود الأفعال لا تزال متصاعدة بشأن أداء الحكام وذلك قبل 5 أيام على انطلاق الموسم الجديد في تونس 2025 ـ 2026.

واستنكر الملعب التونسي أداء الحكم حسام بولعراس فيما اعتبر في بيان غاضب أن تعيين هذا الحكم غير الدولي كان قرارا غريبا من لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأثار بولعراس موجة من الغضب في أوساط مشجعي الملعب التونسي وجدلا من قبل الملاحظين خصوصا بعدما أظهرت الصور التلفزيونية أن إعلانه عن ركلة جزاء للترجي سجل منها يوسف بلايلي هدف الفوز كان هفوة تحكيمية فادحة ومؤثرة في نتيجة المباراة ووجهة اللقب.

ونشر نادي الملعب اليوم الاثنين بيانا رسميا صاعقا عبر حسابه على منصات التواصل شن خلاله هجوما حادا على الحكم حسام بولعراس ولجنة الحكام واتحاد الكرة مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة قبل انطلاق مسابقة الدوري.

وقال الملعب: "على إثر نهاية مقابلة السوبر التونسي، وبعد الأداء التحكيمي الكارثي الذي شهدته المقابلة، والذي أثّر بشكل مباشر على نتيجة اللقاء وأحقية التتويج باللقب، وفي ظل غياب تقنية الفيديو (VAR) التي كان من الممكن أن تصحح ما يمكن إصلاحه وتجنب ما حصل من أخطاء جسيمة، وإصرار غير مفهوم من الهيئة الوطنية للتحكيم على تعيين حكم غير دولي في مقابلة تتويج، تعبّر الهيئة المديرة للملعب التونسي عن استيائها العميق وامتعاضها الشديد من هذا الأداء التحكيمي غير المقبول".

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وتابع: "تذكّر الهيئة المديرة أنه سبق وأرسلت احتجاجا رسميا على الأخطاء التحكيمية التي أضرّت بمصلحة النادي لكلّ من المشرف العام على قطاع التحكيم الوطني وإلى المكتب الجامعي، وتفيد أن العدل والإنصاف من صميم واجبات الطاقم التحكيمي".

وأضاف الملعب التونسي: "إن نادينا يطالب كلًّا من اتحاد كرة القدم والهيئة الوطنية للحكام بتحمّل مسؤولياتهما كاملة والعمل على تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة في الاستحقاقات القادمة، وعدم تعيين أي عنصر من طاقم تحكيم مباراة السوبر لإدارة مقابلات الملعب التونسي مستقبلاً.

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وطالب الملعب التونسي كل الأندية بالانخراط في منظومة جماعية لإصلاح قطاع التحكيم في كرة القدم، كما يعتبر أن توفير تقنية الفيديو (VAR) قبل انطلاق الموسم الجديد من البطولة الوطنية هي من أولويات المطالب للنادي قبل بداية سباق الدوري.

ويبدأ الموسم الجديد في الدوري التونسي لكرة القدم للمحترفين يوم السبت 9 أغسطس الجاري من خلال الجولة الافتتاحية التي تستكمل يوم الأحد 10 من الشهر ذاته.

ويواجه الملعب التونسي في الجولة الافتتاحية الاتحاد المنستيري على ملعب الأخير، وينتقل الترجي لمواجهة مستقبل قابس.