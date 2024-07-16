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رياضة

قرار حاسم من الأهلي السعودي تجاه الصفقات المحلية

قرار حاسم من الأهلي السعودي تجاه الصفقات المحلية
من تديبات الأهلي السعودي استعدادًا للموسم الجديد
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 8:54 ص

اتخذ النادي الأهلي السعودي خطوة جديدة ومفاجئة، بشأن خريطة تعاقدات سوق الانتقالات الصيفي الجاري. 

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن الويلزي لي كونجرتون، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قلص من مساحة اهتمام ناديه حاليًّا بملفِّ التعاقدات المحلية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن المدير الرياضي بنى توجُّهَه على قرار تحديد عدد المُقيَّدين في قائمة كل فريقٍ من دوري روشن السعودي بـ 25 لاعبًا بدلَ 30.

وقدّم كونجرتون تقريراً إلى إدارة الأهلي، قال فيه إن الفريق الأول لكرة القدم في حاجة إلى إبعاد بعض المحليين، قبل انطلاق الموسم المقبل، لمواكبة القرار، الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

وقال كونجرتون في تقريره إن الفريق في حاجة إلى إفساح بعض الأماكن في القائمة حال الاستقرار، على التعاقد مع عناصر محلية.

ويلعب الأهلي، أربع مسابقاتٍ الموسم المقبل: دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما يشارك الفريق في دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.

الأهلي السعوديالنادي الأهلي السعوديسوق الانتقالات

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