هاري كين ينقذ بايرن ميونخ من سقوط مدوّ في الدور الأول من كأس ألمانيا

تفادى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني وكأس السوبر خروجا مدويا من سباق كأس ألمانيا لموسم 2025 ـ 2026، عندما حقق فوزا دراماتيكيا على حساب فيهن فيسبادن مساء اليوم الأربعاء.

واستهل بايرن ميونخ مشواره في كأس ألمانيا عندما واجه فيهين فيسبادن، أحد فرق الدرجة الثالثة، على ملعب بريتا أرينا ضمن منافسات الدور الأول، وسط تطلعات لإنهاء غيابه عن منصة التتويج منذ 5 مواسم.

ولعب هداف بايرن ميونخ هاري كين دورا بطوليا في إنقاذ فريقه من السقوط في كمين فيهن فيسبادن بتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليكون السادس له في ثلاث مباريات هذا الموسم.

وكان كين، وهو أول لاعب يُتوج هدافا في أول موسمين له في الدوري الألماني، طالب بركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب، إذ لا تُستخدم تقنية الفيديو في مباريات الكأس، وحصل بايرن بعدها على ركلة جزاء سجل منها كين هدف التقدم.

وضاعف بايرن النتيجة بهدف مايكل أوليس بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن أصحاب الأرض هزوا الشباك مرتين في غضون 6 دقائق عن طريق فاتح كايا في غياب واضح لتركيز لاعبي بايرن.

وعوض كين تعادل فريقه عبر هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع والثالث لبارين الذي حصل على بطاقة التأهل بصعوبة بالغة.