ملخص وأهداف ورجل مباراة بيراميدز وأوكلاند في كأس الإنتركونتيننتال

حقق بيراميدز المصري فوزاً عريضاً على حساب ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول ببطولة كأس الإنتركونتيننتال لأبطال القارات للأندية.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي بينما حقق أوكلاند سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

رجل المباراة

يستحق المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز لقب رجل المباراة بعد أن تألق بشكل لافت وصنع الخطورة في عدة محاولات.

ويقدم"إرم نيوز" أهداف وملخص أحداث المباراة التي جمعت بين بيراميدز وأوكلاند خلال السطور القادمة.

التشكيل الرسمي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 2: بداية ضاغطة من بيراميدز

الدقيقة 4: تسديدة من إيفرتون فوق العارضة

الدقيقة 14: وليد الكرتي يحرز هدف التقدم لصالح بيراميدز

الدقيقة 24: هدف ملغي لصالح بيراميدز بسبب التسلل

الدقيقة 39: محاولة من أوكلاند في الجبهة اليمنى أبعدها بلاتي توريه

الدقيقة 41: كرة خطيرة من ماييلي بجوار القائم

الدقيقة 42: تسديدة قريبة من الشيبي بجوار القائم

الدقيقة 43: التسلل يحرم ماييلي من ضربة جزاء

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 1-0

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 50: فرصة قريبة لصالح بيراميدز

الدقيقة 54: تسديدة قوية من الكرتي

الدقيقة 65: مشاركة مروان حمدي وعبد الرحمن مجدي في صفوف بيراميدز

الدقيقة 74: مروان حمدي يحرز الهدف الثاني لصالح بيراميدز

الدقيقة 77: رمضان صبحي وكريم حافظ يشاركان في صفوف بيراميدز

الدقيقة 85: مصطفى زيكو يحرز الهدف الثالث لصالح بيراميدز

نهاية المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 3-0