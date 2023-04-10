بيان رسمي من أليكس باينا بعد اعتداء فالفيردي عليه

أصدر أليكس باينا لاعب فياريال بيانا رسميا حول الهجوم الذي تعرض له من فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بعد مباراة الفريقين في الليغا يوم السبت الماضي.

وأكد أليكس باينا تعرضه للهجوم من فالفيردي لكنه نفى ما تردد عن تلفظه بعبارات فظيعة ضد اللاعب الأوروغواياني.

وقال أليكس باينا: "يوم السبت الماضي، تعرضت للهجوم من زميل محترف، بعد الحدث ظهرت بعض البيانات التي تزعم أنني أدليت بها، والتي قيل فيها إنه كان يتمنى ألم أحد أقربائه، لا يوجد دليل تم نشره لإثبات الوقائع المنسوبة إليّ".