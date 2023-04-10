بيان رسمي من أليكس باينا بعد اعتداء فالفيردي عليه
أصدر أليكس باينا لاعب فياريال بيانا رسميا حول الهجوم الذي تعرض له من فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بعد مباراة الفريقين في الليغا يوم السبت الماضي.
وأكد أليكس باينا تعرضه للهجوم من فالفيردي لكنه نفى ما تردد عن تلفظه بعبارات فظيعة ضد اللاعب الأوروغواياني.
وقال أليكس باينا: "يوم السبت الماضي، تعرضت للهجوم من زميل محترف، بعد الحدث ظهرت بعض البيانات التي تزعم أنني أدليت بها، والتي قيل فيها إنه كان يتمنى ألم أحد أقربائه، لا يوجد دليل تم نشره لإثبات الوقائع المنسوبة إليّ".
وأضاف: "استُخدمت مصيبة لتبرير العدوان وهناك أكاذيب تؤذي أكثر من الضربات، الضرر الذي لحق بأسرتي لا يمكن إصلاحه وغير مبرر، تلقيت تهديدات وإهانات وحتى رسائل خاصة تتمنى الموت".
واختتم قائلا: "بالأمس أبلغت الشرطة بالقضية، دع العدالة تقوم بعملها، الآن هدفي الوحيد هو التركيز على مهنتي ومساعدة فريقي على تحقيق أهدافه".
وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.
وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس باينا لأن الأخير قال لفالفيردي "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد" في مباراة ريال مدريد وفياريال بكأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير الماضي.
وكشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير أن فالفيردي، لاعب ريال مدريد، اعترف بالفعل للشرطة باعتدائه على أليكس باينا، عقب فوز الأخير (3-2) على الميرنغي، في المباراة التي جمعتهما، في الدوري الإسباني.