الهلال السوداني يهزم المنامة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (فيديو)

تغلب الهلال السوداني 3/0 على ضيفه المنامة البحريني، اليوم الإثنين، في ذهاب تصفيات التأهل 1 بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وبعد شوط أول سلبي تقدم فابريس أنغوما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.