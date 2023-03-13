الهلال السوداني يهزم المنامة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (فيديو)
تغلب الهلال السوداني 3/0 على ضيفه المنامة البحريني، اليوم الإثنين، في ذهاب تصفيات التأهل 1 بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وبعد شوط أول سلبي تقدم فابريس أنغوما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.
ووقع قلودي مكابي ثاني أهداف الهلال في الدقيقة 87 بتسديدة يمينية من داخل المنطقة.
واختتم محمد عبدالرحمن ثلاثية الهلال في الدقيقة 90+3 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الإثنين 10 أبريل المقبل.
وفي وقت سابق تعادل نادي الشباب السعودي مع مضيفه القوة الجوية العراقي 1/1، في ذهاب تصفيات التأهل 1.
وفيما يلي قرعة الدور الأول من كأس الملك سلمان (البطولة العربية):
الجيش الملكي المغربي VS الاتحاد الليبي
الشباب السعودي VS القوة الجوية العراقي
الصفاقسي التونسي VS قطر القطري
طلائع الجيش المصري VS أهلي طرابلس الليبي
فحمان اليمني VS الاتحاد المنستيري التونسي
الكويت VS شبيبة الساورة الجزائري
البرج اللبناني VS الوحدة الإماراتي
النهضة العماني VS شباب الخليل الفلسطيني
نواذيبو الموريتاني VS شباب الأردن الأردني
المريخ السوداني VS تشرين السوري
الهلال السوداني VS المنامة البحريني
المحرق البحريني VS السيب اليمني