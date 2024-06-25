نجم ليفربول يلفت الانتباه بمهارة خارقة في كوبا أمريكا (فيديو)
خطف لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي الأنظار بمهارة خارقة في مباراة منتخب بلاده كولومبيا أمام باراغواي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا.
ويفتتح منتخب كولومبيا مشواره بالبطولة القارية بمواجهة باراغواي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخب البرازيل الذي يلعب فجر الثلاثاء ضد كوستاريكا.
وأنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول من مباراة باراغواي متقدمًا بثنائية دون رد بعدما سجل دانيال مونوز الهدف الأول في الدقيقة 32 ثم أحرز جيفرسون ليرما الهدف الثاني في الدقيقة 42.
وخطف النجم لويس دياز الأضواء بمهارة خارقة بعدما كاد أن يفقد الكرة خارج المستطيل الأخضر قبل أن يتحكم بها مرة أخرى بمراوغة مميزة لمدافعي باراغواي.
وتألق دياز بصورة لافتة في الشوط الأول، ولكن مشهد مراوغته لمدافعي باراغواي نال تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل ، صنع جيمس رودريغيز قائد منتخب كولومبيا هدفًا رائعًا بتمريرة عرضية متقنة نالت أيضًا تفاعلًا كبيرًا.