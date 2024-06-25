نجم ليفربول يلفت الانتباه بمهارة خارقة في كوبا أمريكا (فيديو)

وأنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول من مباراة باراغواي متقدمًا بثنائية دون رد بعدما سجل دانيال مونوز الهدف الأول في الدقيقة 32 ثم أحرز جيفرسون ليرما الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وخطف النجم لويس دياز الأضواء بمهارة خارقة بعدما كاد أن يفقد الكرة خارج المستطيل الأخضر قبل أن يتحكم بها مرة أخرى بمراوغة مميزة لمدافعي باراغواي.