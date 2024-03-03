ثلاث مباريات تحسم مستقبل تين هاغ في مانشستر يونايتد

يعتقد غاري نيفيل، أن الهولندي إيريك تين هاغ يحتاج إلى إثبات نفسه في ثلاث "مباريات حاسمة" قبل نهاية الموسم ليظل مدربًا لمانشستر يونايتد.

وتزداد الضغوط على تين هاغ بعد سيطرة جيم راتكليف على 25% من ملكية مانشستر يونايتد، حيث تسطير شركة "أنيوس" على عمليات كرة القدم، مع التخطيط لعدد من التغييرات خارج الملعب.

ويرى نيفيل أن القرار بشأن بقاء تين هاغ كمدير فني من المحتمل أن يتم يتحدد من خلال أدائه في أكبر المباريات، بدءًا من مواجهة ديربي مانشستر، اليوم الأحد، مع مانشستر سيتي.

وقال نيفيل: "سيخوض تين هاغ مباراتين ضد ليفربول وواحدة ضد مانشستر سيتي، من المحتمل أن يجري الملّاك الجدد مكالمات بعد هذه المباريات".