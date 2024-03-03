ثلاث مباريات تحسم مستقبل تين هاغ في مانشستر يونايتد
يعتقد غاري نيفيل، أن الهولندي إيريك تين هاغ يحتاج إلى إثبات نفسه في ثلاث "مباريات حاسمة" قبل نهاية الموسم ليظل مدربًا لمانشستر يونايتد.
وتزداد الضغوط على تين هاغ بعد سيطرة جيم راتكليف على 25% من ملكية مانشستر يونايتد، حيث تسطير شركة "أنيوس" على عمليات كرة القدم، مع التخطيط لعدد من التغييرات خارج الملعب.
ويرى نيفيل أن القرار بشأن بقاء تين هاغ كمدير فني من المحتمل أن يتم يتحدد من خلال أدائه في أكبر المباريات، بدءًا من مواجهة ديربي مانشستر، اليوم الأحد، مع مانشستر سيتي.
وقال نيفيل: "سيخوض تين هاغ مباراتين ضد ليفربول وواحدة ضد مانشستر سيتي، من المحتمل أن يجري الملّاك الجدد مكالمات بعد هذه المباريات".
وكرر زميله الناقد روي كين تصريح زميله السابق في مانشستر يونايتد، وقال كين: "إنها أشهر قليلة قادمة للمدرب، يحاول تين هاغ الحصول على الثقة من الملّاك الجدد".
وأضاف: "يجب أن يكون مانشستر يونايتد في أفضل حالاته اليوم، هناك ضغط كبير على المدير الفني".
ويلعب مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي، وسيواجه ليفربول بعد أيام في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيلعب أمام ليفربول أيضا الشهر المقبل في الدوري الإنجليزي.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع عمر برادة ليكون الرئيس التنفيذي الجديد، ويعمل على التعاقد مع دان أشورث من نيوكاسل ليكون المدير الرياضي.
وأدى كل ذلك إلى زيادة الضغط على تين هاغ، الذي حاول التقليل من حقيقة أنه لم يحصل بعد على تصويت علني بالثقة من الملّاك الجديد.
في حين رد راتكليف بشكل "فاتر" على الأسئلة حول مستقبل تين هاغ، بعد استكمال استثمار 1.3 مليار جنيه إسترليني قبل أسبوعين.
وقال تين هاغ: "أنا أركز فقط على عملي؛ لذلك لا أهتم بما يحدث حولي، أجريت العديد من المحادثات مع جيم راتكليف، وكذلك مع ديف برايلسفورد وآخرين في المجموعة؛ لذلك أعرف أين نحن وأشعر أنهم يؤمنون بي".
وأضاف: "أنا أعرف ما أفعله، نحن نجري محادثات باستمرار، ونتحدث عن المستقبل معًا، إذا تحدثت عن خسارة واحدة وكان موقف المدرب قيد المناقشة، فأعتقد أن هذا مناسب تمامًا بعد شهرين دون خسارة، لا أستطيع أن آخذ الأمر على محمل الجد".
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 26 مباراة.
وخسر مانشستر يونايتد 10 مرات، وفاز 14 مرة، وتعادل مرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وودع مانشستر يونايتد من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وودع من دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.