بعد التركي أكتشيشيك.. ما الصفقة القادمة لنادي الهلال السعودي؟

دخلت إدارة الهلال السعودي في مفاوضات قوية للتعاقد مع المدافع الدولي التركي يوسف أكتشيشيك، البالغ 19 عاما، لتمثيل "الزعيم" قادما من فنربخشة.

وبحسب التقارير، فقد اتَّفق الطرفان على شراء العقد بـ22 مليون يورو، وسيتمُّ استقطاب يوسف بوصفه لاعبا أجنبيّا "مواليد" بناءً على توصية من الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال.

وخلال العام الماضي، لعب أكتشيشيك 21 مباراةً في جميع المسابقات، سجل فيها هدفين، وقدَّم تمريرةً حاسمةً.

ويبدو أن إدارة الهلال لن تكتفي بالتعاقد مع أكتشيشيك، لكن الإدارة، بحسب التقارير، تتجه للتعاقد مع حارس مواليد أيضا، لتعويض الغياب المرتقب للمغربي ياسين بونو، الذي سينضم لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، ومن ثم سيغيب لمدة تقارب الشهر عن الفريق.

وشهدت الفترة الماضية، عدة مطالبات بالبحث عن حارس بديل لياسين بونو، مع استدعائه المنتظر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام بالمغرب خلال شهري ديسمبر ويناير المُقبلين، علما بأن منافسات دوري روشن ستتواصل دون توقف خلال فترة البطولة.

وجاء ذلك في ظل ضعف المردود الفني الذي يقدمه الحارس محمد الربيعي، خلال الاستعانة به في المباريات التجريبية للهلال، فضلًا عن قلة مشاركات الحارس الشاب أحمد أبو راسين في دوري روشن.

واستهل الهلال مشواره في موسم 2025-2026، بالفوز على الرياض بهدفين دون رد على ملعب المملكة آرينا، مساء الجمعة، فيما أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهته للعدالة في دور الـ32، في 22 سبتمبر المقبل.

ويتطلع الهلال أيضا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أسفرت قرعة مرحلة الدوري، عن مواجهة أندية السد والدحيل القطريين، والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي على ملعبه، وشباب الأهلي والشارقة الإماراتيين، وناساف الأوزبكي والغرافة القطري خارج أرضه.