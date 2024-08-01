حافظت الصين على المركز الأول في ترتيب الميداليات في أعقاب منافسات اليوم السابع من الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفي نهاية اليوم الخميس، رفع الرياضيون الصينيون رصيد بلادهم إلى 24 ميدالية من بينها 11 ذهبية، بعد أن عززوا حصتهم بخمس ميداليات من ببينها ذهبيتان.

وحققت الولايات المتحدة قفزة كبيرة بالصعود إلى المركز الثاني بفضل الحصول على 4 ذهبيات جديدة، فيما أصبحت فرنسا ثالثة، أمام أستراليا واليابان في المركزين الرابع والخامس.

وفيما لم تسجل فرنسا واليابان ميداليات ذهبية جديدة، أحرزت أستراليا ذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة للسيدات بينما حصلت الولايات المتحدة على الميدالية الفضية ونالت الصين الميدالية البرونزية.

وفي سباق 200 متر سباحة صدرا فازت الأمريكية كيت دوغلاس بالذهبية متفوقة على حاملة اللقب تاتيانا سميث،التي تخوض سباقها الأخير فيما فازت الهولندية تيس سخاوتن بالميدالية البرونزية.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية منافسات اليوم السادس:

الصين (24 ميدالية –11 ذهب، 7 فضة، 6 برونز)

الولايات المتحدة الأمريكية (37 ميدالية – 9 ذهب، 15 فضة، 13 برونز)

فرنسا (27 ميدالية – 8 ذهب، 11 فضة، 8 برونز)

أستراليا (18 ميدالية – 8 ذهب، 6 فضة، 4 برونز)

اليابان (16 ميدالية – 8 ذهب، 3 فضة، 5 برونز)

بريطانيا (20 ميدالية – 6 ذهب، 7 فضة، 7 برونز)

كوريا الجنوبية (12ميدالية – 6 ذهب، 3 فضة، 3 برونز)

إيطاليا (16 ميدالية – 5 ذهب، 7 فضة، 4 برونز)

كندا (7 ميداليات – 3 ذهب، 2 فضة، 3 برونز)

ألمانيا (6 ميداليات 2 ذهب – 2 فضة، 2 برونز)

هولندا (6 ميداليات 2 ذهب – 2 فضة، 2 برونز)