الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

وتتجه الأنظار ناحية المنتخب المغربي صاحب الإنجاز المونديالي الكبير في أول اختبار بعد كأس العالم، حيث يصطدم مع أحد أقوى المنتخبات المصنفة عالميا.

المغرب ستهاجم

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب، إن فريقه يستطيع أن يكون أكثر جرأة مما كان عليه في كأس العالم، حيث كان الدفاع القوي عاملا أساسيا في مساعدة الفريق على التخلص من إسبانيا والبرتغال الأكثر قوة في طريقه إلى قبل النهائي.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "لا يمكن أن نغير هويتنا ضد البرازيل والتظاهر بشيء لسنا عليه، لكن يمكننا اتخاذ المزيد من المخاطر التي كان لا يمكن تحملها في كأس العالم".

"أي خطأ في كأس العالم قد يكون مكلفا. اليوم ستكون مباراة ودية وربما نكون أكثر جرأة ونجرب أشياء مختلفة لم نتمكن من القيام بها في مباراة بكأس العالم".

وبعد أن قاد المغرب ليصبح أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية وأول فريق أفريقي يصل إلى قبل النهائي، قال الركراكي إنه يعول على الجماهير لتكون عاملًا رئيسًا اليوم في ملعب ابن بطوطة.

وسيحضر المباراة 65 ألف متفرج لا يزالون يشعرون بالفخر بعد أداء ونتائج الفريق في نهائيات كأس العالم أثارت دموع الفرح في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي.