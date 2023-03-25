الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل
رفع فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، حدة الإثارة حينما غرد على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "أراكم غدا أيها المغاربة"، في إشارة لمباراة المنتخبين الودية.
ويلتقي المنتخب المغربي رابع كأس العالم قطر 2022 مع نظيره البرازيلي في مباراة ودية مرتقبة على الملعب الكبير بطنجة.
وتأهل المنتخب المغربي إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 رسميا، أمس الجمعة، دون أن يلعب مستفيدا من تعادل جنوب أفريقيا وليبيريا 2/2.
وتتجه الأنظار ناحية المنتخب المغربي صاحب الإنجاز المونديالي الكبير في أول اختبار بعد كأس العالم، حيث يصطدم مع أحد أقوى المنتخبات المصنفة عالميا.
المغرب ستهاجم
وقال وليد الركراكي مدرب المغرب، إن فريقه يستطيع أن يكون أكثر جرأة مما كان عليه في كأس العالم، حيث كان الدفاع القوي عاملا أساسيا في مساعدة الفريق على التخلص من إسبانيا والبرتغال الأكثر قوة في طريقه إلى قبل النهائي.
وقال الركراكي في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "لا يمكن أن نغير هويتنا ضد البرازيل والتظاهر بشيء لسنا عليه، لكن يمكننا اتخاذ المزيد من المخاطر التي كان لا يمكن تحملها في كأس العالم".
"أي خطأ في كأس العالم قد يكون مكلفا. اليوم ستكون مباراة ودية وربما نكون أكثر جرأة ونجرب أشياء مختلفة لم نتمكن من القيام بها في مباراة بكأس العالم".
وبعد أن قاد المغرب ليصبح أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية وأول فريق أفريقي يصل إلى قبل النهائي، قال الركراكي إنه يعول على الجماهير لتكون عاملًا رئيسًا اليوم في ملعب ابن بطوطة.
وسيحضر المباراة 65 ألف متفرج لا يزالون يشعرون بالفخر بعد أداء ونتائج الفريق في نهائيات كأس العالم أثارت دموع الفرح في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي.
وقال الركراكي: "جمهورنا سيكون اللاعب رقم 12 في الفريق. سيكون من الرائع لفخرنا الوطني الفوز على البرازيل للمرة الأولى وسنخرج بابتسامة كبيرة على وجوهنا لمقابلة جماهيرنا المخلصة التي كانت رائعة للغاية خلال مسيرتنا في كأس العالم".
واتفق قائد المنتخب المغربي رومان سايس مع مدربه لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن اللاعبين يخوضون مباراة اليوم من أجل الفوز فقط.
وأضاف: "ستكون أكثر من مباراة رائعة ضد أحد أفضل الفرق في العالم. ستكون احتفالا بإنجازاتنا ولكن لا يوجد احتفال بهزيمة.
"نريد الاحتفال مع جماهيرنا ولكي يكتمل هذا الاحتفال نحتاج إلى اللعب بشكل جيد والفوز بالمباراة".
الموعد والقنوات الناقلة..
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب، الواحدة صباحا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية الثالثة.