آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بالفوز على لوتون تاون

واختار أرتيتا تغيير تشكيلته الأساسية مع وضعه لديكلان رايس وبوكايو ساكا على مقاعد البدلاء، بينما منح سميث رو وريس نيلسون وتوماس بارتي فرصة المشاركة منذ البداية، لكن فريقه أظهر قوته في العمق.

افتتح القائد مارتن أوديغارد التسجيل في الدقيقة 24 وسجل دايكي هاشيوكا هدفا بالخطأ في مرماه بعد عمل جيد من إميل سميث روي، ليضع الفريق المضيف في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.