ذا صن: عائلة جود بيلينغهام تضغط لنقله إلى ليفربول.. واللاعب سيخبر بروسيا دورتموند برغبته في الرحيل

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام يستعد لإخبار فريقه بروسيا دورتموند برغبته في الرحيل، وهو ما يشكل دفعة قوية للأندية الراغبة في ضمه وأبرزها ليفربول.

ويتألق بيلينغهام البالغ من العمر 19 عاما في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ويعتبر من أبرز نجوم البطولة وهو ما جعل قيمته ترتفع بشكل كبير.