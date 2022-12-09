ذا صن: عائلة جود بيلينغهام تضغط لنقله إلى ليفربول.. واللاعب سيخبر بروسيا دورتموند برغبته في الرحيل
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام يستعد لإخبار فريقه بروسيا دورتموند برغبته في الرحيل، وهو ما يشكل دفعة قوية للأندية الراغبة في ضمه وأبرزها ليفربول.
ويتألق بيلينغهام البالغ من العمر 19 عاما في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ويعتبر من أبرز نجوم البطولة وهو ما جعل قيمته ترتفع بشكل كبير.
وكانت عدة أندية قد أبدت اهتمامها بالنجم الإنجليزي الشاب منذ الصيف الماضي، لكنه قرر البقاء في بروسيا دورتموند وأصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا وحمل شارة القيادة في فريقه الألماني.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن بروسيا دورتموند يطلب مبلغا لا يقل عن 150 مليون يورو للتخلي عن نجمه في ظل اهتمام أندية ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي بالنجم الصاعد.
ويستعد بيلينغهام لإخبار بروسيا دورتموند برغبته في الرحيل بعد عودته للفريق بنهاية مشوار المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث بلغ حاليا دور ربع النهائي ويواجه منتخب فرنسا حامل اللقب غدا السبت.
ويعتبر مارك ودينيس والد ووالدة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام ومستشاره مارك بينيت أبرز المفاوضين لأجل انتقاله لفريق جديد، وذكرت تقارير أن رغبتهم القوية هي انتقاله لليفربول.
ويأمل الألماني يورغن كلوب في التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب ويعتبر مفتاح مستقبل الفريق في ظل تقدم جوردان هندرسون (32 عاما) وتياغو ألكانتارا (31 عاما) وجيمس ميلنر (36 عاما) في العمر.
ويملك بيلينغهام علاقة صداقة مع جوردان هندرسون، ظهرت خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهو ما قد يساعد في انضمامه لفريق ليفربول.