هل تجاهل ووكر وهندرسون مصافحة مبابي؟ (فيديو)
بدا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي تعرض للتجاهل بشكل تام من لاعبي إنجلترا في نفق اللاعبين قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ8 لكأس العالم في قطر يوم السبت.
وسجل أوليفييه جيرو هدفًا بضربة رأس قرب النهاية لتفوز فرنسا 2/1 على إنجلترا، وتتأهل حاملة اللقب لمواجهة المغرب في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، بعدما تعادل هاري كين من ركلة جزاء ثم أطاح بركلة أخرى أعلى العارضة قرب النهاية.
ولم يكن مفاجئًا أن نرى الكاميرات تلتقط نجم باريس سان جيرمان مع الكثير من النقاش قبل المباراة بشأن كيفية مواجهة المدافع ضد كايل ووكر، لكن فرنسا انتصرت رغم ما فعله مدافع مانشستر سيتي للحد من خطورة مبابي.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إنه خلال استعداد لاعبي الفريقين لدخول الملعب لبدء المباراة، بدا أن جوردان هندرسون تجاهل مصافحة مبابي الذي مد له يده خلال وقوف الفريقين استعدادًا لدخول الملعب.
وقبلها مد مبابي يده إلى ووكر أمام جوردان هندرسون، لكن لم يعره أي من نجوم إنجلترا أي اهتمام، وتجاهلوه بشكل صارخ بدلًا من ذلك. وتُركت يد المهاجم الفرنسي معلقًة لفترة قبل أن يرفعها بعيدًا ويضحك من الموقف.
وسواء كان وولكر قد لاحظ مبابي أو كان يتجاهل منافسه بشكل صارخ، فهو يعرف الآن فقط أن فرنسا هي التي ضحكت أخيرًا.
وانتشر رد فعل مبابي بعد أن أظهرت الصور المهاجم الشاب يدخل في نوبة من الضحك.
لكن خلال المباراة كان جيرو هو البطل عندما حول تمريرة عرضية مذهلة من أنطوان غريزمان بضربة رأس إلى شباك جوردان بيكفورد.
وواجه مبابي مراقبة لصيقة من جانب دفاع منتخب إنجلترا حرمته من هز الشباك لكنه لا يزال يتصدر قائمة هداف المونديال برصيد 5 أهداف.
وهز مهاجم موناكو السابق شباك أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وكذلك هز شباك الدنمارك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب، لكنه غاب عن الانتصارات في مباراة تونس قبل أن يسجل هدفين في انتصار منتخب بلاده 3/1 على بولندا في دور الـ16.