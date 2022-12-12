هل تجاهل ووكر وهندرسون مصافحة مبابي؟ (فيديو)

بدا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي تعرض للتجاهل بشكل تام من لاعبي إنجلترا في نفق اللاعبين قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ8 لكأس العالم في قطر يوم السبت.

وسجل أوليفييه جيرو هدفًا بضربة رأس قرب النهاية لتفوز فرنسا 2/1 على إنجلترا، وتتأهل حاملة اللقب لمواجهة المغرب في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، بعدما تعادل هاري كين من ركلة جزاء ثم أطاح بركلة أخرى أعلى العارضة قرب النهاية.