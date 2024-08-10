ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية قمة مثيرة، مساء اليوم السبت، تجمع فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي الدرع الخيرية 2024.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بينما حقق يونايتد كأس الاتحاد على حساب "السيتي" نفسه.

وستكون مباراة افتتاح الموسم الجديد في ملعب ويمبلي، مهمة للتعرف على مستويات قطبي مدينة مانشستر بالتزامن مع انطلاقة الموسم الجديد 2024-2025.

وقبل انطلاق الموسم، لم تكن نتائج مانشستر يونايتد في جولته الأمريكية جيدة، حيث تعرض لهزيمتين أمام آرسنال (1-2) وليفربول (0-3)، مقابل انتصار وحيد على ريال بيتيس (3-2).

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وأيضا مانشستر سيتي، لم تكن جولته الأمريكية أفضل حالًا؛ إذ خسر في ثلاث مباريات من أصل أربع، أمام سلتيك الأسكتلندي، ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، بينما حقق انتصارًا وحيدًا على تشيلسي.

ويُعد مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر تتويجًا بالدرع الخيرية في 21 مناسبة آخرها عام 2016، أما السيتي فحقق هذا اللقب 6 مرات آخرها عام 2019، ومنذ ذلك الحين، خسر المباراة 4 مرات على التوالي.

ومن المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس بمواجهة فولهام على ملعبه، بينما يبدأ مانشستر سيتي مشواره في 18 أغسطس بملاقاة تشيلسي خارج أرضه.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.