مفاجأة كبيرة.. شوبير يعود لأون سبورت

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي أحمد شوبير، عن اقترابه من العودة إلى الساحة الإعلامية مرة أخرى، بعد توقف دام لفترة طويلة.

وتم إيقاف برنامج أحمد شوبير على قناة أون سبورت يوم 11 يوليو 2024، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالقناة، حسب بيان صدر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واختفى شوبير الفترة الماضية عن عالم الإعلام إثر إقالته، مكتفيا بالتواجد عبر حساباته على السوشيال ميديا من خلال نشر بعض المنشورات التي تخص الكرة المصرية.

وقالت تلك المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن شوبير سيعود إلى الساحة الإعلامية بالتدريج، حيث سيقدم برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت FM".

وسيكون أول ظهور لأحمد شوبير هو صباح الاثنين المقبل، في التاسعة صباحًا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن عودة شوبير ستكون عبر الإذاعة فقط وليس قناة "أون تايم سبورتس".

واختتمت: "عودته للإذاعة ستكون تمهيدًا لاحتمال رجوعه إلى التليفزيون مرة أخرى".