استقبال حافل من جماهير مانشستر سيتي لكيفين دي بروين (فيديو)

استقبلت جماهير مانشستر سيتي نجمها السابق كيفين دي بروين بحفاوة كبيرة لدى عودته إلى ملعب الاتحاد مساء الخميس، في إطار الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، فقد شهدت المدرجات حضور أكثر من 53 ألف متفرج لمتابعة قمة مانشستر سيتي أمام نابولي.

وعاد دي بروين، الذي ارتدى قميص السيتي قبل انتقاله إلى نابولي في فترة الانتقالات الماضية، ليجد نفسه هذه المرة في موقع الخصم، لكن الاستقبال الذي حظي به عكس مكانته التاريخية داخل النادي الإنجليزي.

أسطورة في أعين الجماهير

الجماهير رفعت لافتات ضخمة كتبت عليها عبارة "أهلًا بك في منزلك أيها الأسطورة"، فيما رددت الأهازيج الشهيرة باسمه "أوه كيفين دي بروين".

كما خصصت له تحية طويلة بالتصفيق والهتافات، لتمنحه لحظة مؤثرة قبل انطلاق المباراة.

مشاهد الأعلام، والهتافات، واللافتات، رسمت ابتسامة مؤثرة على وجه لاعب نابولي الجديد، الذي بدا متأثرًا بالمشهد.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تم طرد دي لورينزو لاعب نابولي بعد تدخل عنيف على هالاند، ليقرر كونتي مدرب نابولي سحب دي بروين من الملعب، والدفع بالمدافع أوليفيرا لتعويض النقص العددي للفريق الإيطالي.