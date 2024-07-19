تترقب جماهير نادي الاتحاد السعودي ظهور فريقها في الموسم المقبل 2024 – 2025 بثوب مختلف بعد الإعلان عن تغييرات واسعة في قائمة الفريق.

وتعاقد الاتحاد مع الفرنسي لوران بلان لتدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، كما أعلن النادي السعودي عن صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي.

ويستهدف الاتحاد المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل بعدما فقد اللقب في الموسم الماضي لصالح الهلال.

ويخوض الاتحاد معسكره التدريبي حاليًا في إسبانيا تحضيرًا للموسم المقبل، ويلعب الفريق أول مبارياته الودية ضد إلتشي الإسباني غدًا السبت للاطمئنان على جاهزية لاعبيه.

وأعلن نادي الاتحاد في وقت سابق خوض مواجهة ودية مرتقبة ضد إشبيلية الإسباني يوم 26 يوليو الجاري على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بإسبانيا.

وكشفت قناة "أبوظبي الرياضية" عن حصولها على حقوق بث مباراة الاتحاد الودية ضد إشبيلية.

وجاء إعلان قناة أبوظبي الرياضية عن إذاعة المباراة بعد ساعات من حصول قناة الشارقة الرياضية أيضًا على حقوق بث اللقاء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة عروضًا أخرى من قنوات فضائية لإذاعة هذه المباراة في معسكر الاتحاد.

ويلعب الفريق السعودي ضمن معسكره مباريات ودية أخرى ضد ريال بيتيس الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي يومي 3 و7 أغسطس المقبل.