ليس على النقاط أو الصفقات.. "منافسة مشتعلة" بين الإفريقي والترجي

اشتعلت المنافسة بشكل قوي بين النادي الإفريقي وغريمه الترجي التونسي من أجل الريادة على مستوى الحضور الجماهيري في مباريات الفريقين في الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026.

وبجانب التنافس على لقب الدوري للموسم المقبل، ووضع حد للهيمنة التي فرضها الترجي على المسابقة بتتويجه باللقب في 7 مناسبات خلال السنوات الثماني الأخيرة، يدخل الإفريقي في منافسة قوية من أجل تصدر ترتيب الأندية في عدد المشجعين المشتركين.

ودأبت أندية الدوري التونسي للمحترفين، لا سيما تلك التي تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة على بيع اشتراكات سنوية لمشجعيها تمنحهم حق الدخول إلى الملاعب طيلة موسم كامل أثناء المباريات التي يكون فيها ناديها الطرف المستضيف.

ويعد امتلاك العدد الأكبر من المشتركين مؤشرًا على قوة القاعدة الجماهيرية للنادي، إذ إن المشجعين الذين اقتطعوا انخراطًا سنويًا سيحضرون ليس فقط كل مباريات الفريق في موسم واحد، وإنما سيدعمونه ماديًا، ما يعني أن الاشتراك السنوي هو وجه من أوجه دعم النادي وضخ أموال في خزينته.

ويملك الترجي، أكثر أندية تونس تتويجًا بالألقاب، والنادي الإفريقي، ثاني الأندية تتويجًا، أكبر قاعدتين جماهيريتن في البلاد، كما أنهما يتصدران عدد المشتركين.

ويتسابق الفريقان حاليًا في منافسة أخرى بعيدًا عن المباريات، وهي امتلاك أكبر عدد من المشتركين، حيث نشر الترجي التونسي آخر تحيين لعدد مشتركيه في موسم 2025 ـ 2026.

وقال الترجي التونسي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "فيسبروك": منذ انطلاق حملة بيع الاشتراكات الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 بلغ عدد المشتركين إلى حد الآن 17213".

وبدوره، نشر النادي الإفريقي على حسابه الرسمي بمنصات التواصل إعلانًا ترويجيًا لدفع مشجعيه للإقبال على اقتناء الاشتراكات السنوية، كما أعلن عن أسعار الاشتركات بحسب مكان المدرجات في الملعب.

وتتراوح أسعار الاشتراكات السنوية في الإفريقي بين 220 دينارًا (75 دولارًا) و500 دينار (ما يقرب من 170 دولارًا).

وقالت بعض المصادر القريبة من الإفريقي إن عدد الاشتراكات السنوية التي تم اقناؤها حتى الآن وصل إلى 9500 اشتراك، وأضافت أن هناك إقبالًا متزايدًا على حجز الاشتراكات.

وفتح عدد الاشتراكات جدلًا متصاعدًا بين جماهير الترجي ومشجعي الإفريقي حول "الريادة" في عدد الجماهير، وهي مؤشر لوفاء المشجعين لناديهم.

ويخوض الترجي التونسي يوم الجمعة أول مباراة على ملعبه رادس الأولمبي ضد الاتحاد المنستيري وذلك لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين، وفي المقابل سيواجه النادي الإفريقي مضيفه النجم الساحلي يوم السبت في الجولة ذاتها.