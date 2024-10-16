تعليق مفاجئ من مانشيني حول ضربة جزاء سالم الدوسري

ردَّ الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بشكل غريب على تساؤل من قبل وسائل الإعلام بشأن إصراره على الدفع بسالم الدوسري، قائد "الأخضر" لتسديد ركلات الجزاء رغم سجله السيئ في تنفيذها، وكان آخرها أمام البحرين، مساء أمس الثلاثاء، في ليلة التعادل السلبي للقاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة الـ20 من زمن شوط المباراة الأول، أضاع الدوسري على أصحاب الأرض فرصة التقدم في المباراة بعدما تصدى إبراهيم لطف الله، حارس البحرين، لكرته في ركلة الجزاء.

وأصبح سالم الدوسري أكثر لاعب إهدارًا لركلات الجزاء مع منتخب السعودية في التاريخ، حيث إنه سدد 9 ركلات جزائية مع "الأخضر" أضاع 5 منها وسجل 4.

وتلقى مانشيني سؤالًا حول سبب ترك مهمة ركلة الجزاء للدوسري، ليرد قائلًا: "يجب عليكم أن تسألوه (سالم الدوسري)، أنا لا أعلم"، وهو ما أثار دهشة الجماهير، خاصة أن المدير الفني هو المسؤول عن تحديد مُسدّد ركلات الجزاء واختيار البديل.

يذكر أن أستراليا والسعودية والبحرين تتساوى في النقاط (5) باحتلالها المركز الثاني والثالث والرابع على الترتيب في المجموعة، إذ يفصلهم عن بعضهم البعض فارق الأهداف، فيما تتصدر اليابان بعشر نقاط.