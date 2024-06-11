مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تصل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى المحطة الأخيرة في مشوار المرحلة الثانية بإقامة الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات.
وتتصدر مواجهة عربية خالصة بين منتخبي السعودية والأردن المشهد في مباريات اليوم الثلاثاء بالتصفيات الآسيوية.
وتشهد تصفيات قارة أفريقيا مواجهات قوية على رأسها اللقاء الذي يجمع بين منتخب المغرب ومضيفه الكونغو كما يلعب منتخب السودان مع جنوب السودان ويلتقي منتخب ليبيا مضيفه الرأس الأخضر.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة:
تصفيات كأس العالم – قارة آسيا:
اليابان – سوريا – 1:14 مساءً – الكأس 2
استراليا – فلسطين – 3:10 مساءً – الكأس 4
قطر – الهند – 6:45 مساءً – الكأس 1 – الكويت الرياضية 2 – bein المفتوحة
عمان – قرغيزستان – 7:00 مساءً – عمان الرياضية – الكأس 4
الإمارات – البحرين – 8:00 مساءً – أبو ظبي الرياضية 1 – دبي الرياضية 1 – الشارقة الرياضية 1
الكويت – أفغانستان – 8:45 مساءً – الكويت الرياضية – الكأس 2
العراق – فيتنام – 9:00 مساءً – العراق الرياضية
السعودية – الأردن – 9:00 مساءً – الكأس 1
تصفيات كأس العالم – قارة أفريقيا
جنوب السودان – السودان – 4:00 مساءً – SSC 1
الرأس الأخضر – ليبيا – 7:00 مساءً – SSC 5
جمهورية الكونغو – المغرب – 10:00 مساءً – SSC1 – الرياضية المغربية
مباريات ودية:
البرتغال – أيرلندا – 9:45 مساءً – bein sports 2