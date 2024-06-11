مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تصل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى المحطة الأخيرة في مشوار المرحلة الثانية بإقامة الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات.

وتتصدر مواجهة عربية خالصة بين منتخبي السعودية والأردن المشهد في مباريات اليوم الثلاثاء بالتصفيات الآسيوية.