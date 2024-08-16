حقق لاعب التنس الفرنسي غايل مونفيس، فوزا مفاجئا على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا، في الدور الثاني من بطولة سينسيناتي للماسترز اليوم الجمعة.

واحتاج مونفيس، المصنف 46 عالمياً، لساعتين ونصف من أجل الفوز على ألكاراز بنتيجة مجموعتين لواحدة تفاصيلها 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وخسر اللاعب الإسباني، المصنف الثالث عالميا، وبطل ويمبلدون في يوليو الماضي، لقبا جديدا بعد أيام قليلة من خسارته ذهبية أولمبياد باريس 2024، ضد المصنف الثاني على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويواجه غايل مونفيس في الدور الثالث الدانماركي هولغر رون.

بدوره، حجز الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً مقعده في ربع النهائي من دون أن يلعب، وذلك نتيجة انسحاب منافسه الأسترالي جوردان تومسون.



ويلتقي سينر مع الروسي أندري روبليف والذي تغلب بدوره على الياباني براندون ناكاشيما 7-6 (7-5) و6-1 في ساعة و21 دقيقة.

كما بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، الرابع عالمياً، الدور ذاته بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-5 و7-6 (8-6).

يشار إلى أن بطل التنس لأولمبياد باريس 2024، الصربي نوفاك ديوكوفيتش يغيب عن منافسات بطولة سينسيناتي.