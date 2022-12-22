لو بارزيان: ميسي سيبقى في باريس سان جيرمان لعام ثالث

وتفاوضت إدارة باريس سان جيرمان بشكل منتظم مع خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب لمدة ثلاثة أشهر، تم خلالها رسم الخطوط العريضة للتمديد. وفي بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول خلال منتصف المونديال تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على البقاء لموسم واحد على الأقل بعد نهاية العقد الحالي في نهاية الموسم.

لا يبدو أن ميسي كان من الصعب إقناعه، حيث وضع نصب عينيه عنصرين أساسيين: عائلته سعيدة ويسمح له باريس سان جيرمان بالبقاء في المستوى الأوروبي الأعلى. بينما تقترب مسيرة منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو من نهايتها، وصل ميسي إلى ذروته للتو باللقب العالمي.

كما أن باريس سان جيرمان يقدم له أقصى الضمانات على أمل رفع كأس دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. وإلى جانب كيليان مبابي ونيمار يشكل ميسي أبرز هجوم في تاريخ كرة القدم. والآن بات المرشح الأوفر حظًا للحصول على الكرة الذهبية الثامنة في بارك دي برينس.

وكان مستقبل المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا موضع تكهنات كثيرة في الأشهر الأخيرة. وبعد موسم أول غير مقنع في باريس سان جيرمان تعرض لصيحات الاستهجان من الجماهير بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وتردد أنه في طريقه إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يشارك في ملكيته الإنجليزي ديفيد بيكهام، حيث يملك ميسي هناك شقة ويستمتع بالحياة في الولايات المتحدة مع عائلته.

في المقابل، يتخيل آخرون أن ميسي في طريق عودته إلى برشلونة، لكن عدم امتلاك الموارد المالية اللازمة يقف حائلا أمام برشلونة لاستعادة هدافه التاريخي الحائز على سبع كرات ذهبية. علاوة على ذلك، حتى لو ظل برشلونة نادي حياته، فإن ميسي يحتفظ بامتعاض عميق تجاه قادته خاصة خوان لابورتا.

وفي الواقع، ظل باريس سان جيرمان دائمًا متقدمًا بخطوة على منافسيه القلائل. كان السؤال الحقيقي للويس كامبوس وناصر الخليفي هو كيف كان ميسي سيتعامل مع فشل كأس العالم، وما هو الاتجاه الذي كان سيحققه في مسيرته؟

لكن الطريقة التي حقق بها لقب كأس العالم، التي اختير فيها أفضل لاعب، أزالت الشكوك بسرعة، حيث لا يزال متعطشا للمزيد من الألقاب، وسيسعد الجماهير الباريسية لمدة عام ونصف العام على الأقل.