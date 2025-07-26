الفقير الذي أصبح مليارديرا.. 7 صور نادرة لكريستيانو رونالدو في طفولته

دخل كريستيانو رونالدو رسميًّا نادي المليارديرات، بعد أن أصبح صافي ثروته يتجاوز حاجز المليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Celebrity Net Worth.

الأسطورة البرتغالية لم يكتفِ بتحقيق هذا الإنجاز، بل فعله بفضل تمديد عقد غير مسبوق مع نادي النصر السعودي.

في يونيو 2020، انتشرت تقارير خاطئة أعلنت أن رونالدو أصبح مليارديرًا، لكن الحقيقة أن دخله الإجمالي تجاوز المليار دولار حينها، إلا أن صافي ثروته لم يصل بعد إلى هذا الرقم بسبب الضرائب والنفقات والاستثمارات.

ورغم أنه كان من بين قلة من الرياضيين الذين تجاوزت أرباحهم الإجمالية مليار دولار، مثل تايغر وودز ومايكل جوردان، فإن رونالدو لم يحتفظ فعليًّا بكل تلك الأموال.

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عقد النصر.. نقطة التحول

اللحظة الحاسمة جاءت في ديسمبر 2022 عندما انضم إلى النصر السعودي في صفقة قلبت موازين الرواتب في عالم الرياضة. لكن التمديد الذي وقّعه في يونيو 2025 هو ما رسّخ مكانته كأعلى الرياضيين دخلًا.

ورفع الاتفاق الجديد دخله السنوي إلى مستويات فلكية، ودفع بصافي ثروته ليتجاوز عتبة المليار دولار دون أي جدل.

عقد رونالدو الأول مع النصر عام 2022 بلغت قيمته 200 مليون يورو (210 ملايين دولار) سنويًّا، وجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، متضمنًا الراتب والمكافآت وحقوق الصورة.

لكن التمديد الأخير، الممتد حتى يونيو 2027، تخطى كل التوقعات. بحسب التقرير نفسه، فإن العقد الجديد تصل قيمته إلى 492 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 620 مليون دولار خلال عامين، ليصبح بذلك أغلى عقد في تاريخ الرياضة.

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الامتيازات الفريدة في العقد الجديد

راتب أساسي: 224 مليون دولار سنويًّا، مع مكافأة توقيع: 31 مليون دولار (قابلة للزيادة إلى 48 مليونًا)، حصة ملكية في نادي النصر: 15% تُقدّر بـ42 مليون دولار، تغطية نفقات طائرة خاصة: 5 ملايين دولار، مع طاقم موظفين دائم مكوّن من 16 شخصًا، ومكافآت إضافية تصل إلى 20 مليون دولار، وأخيرًا أرباح تجارية وإعلانية مرتبطة بالنادي بـ76 مليون دولار إضافية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن القيمة الكلية للعقد قد ترتفع إلى 936 مليون دولار في حال تحقّق جميع المكافآت التجارية والأدائية.

الأسطورة التي وُلدت من الألم

رونالدو لم ينسَ أبدًا معاناة الطفولة، والده كان مدمنًا على الكحول، وتوفي حين كان كريستيانو في العشرين من عمره.

وقال ذات مرة باكيًا: "والدي لم يرَ شيئًا. مات صغيرًا. لكن هذه هي الحياة".

رغم علاقته المعقدة بوالده، إلا أن الأخير كان من أدخله إلى عالم كرة القدم ووجّهه منذ البداية.

ومن المعروف ارتباط رونالدو الوثيق بعائلته ووالدته وأخوته، والذين دعموه من لعبه في البرتغال، حتى الرحيل إلى مانشستر يونايتد، ثم اللعب بقميص ريال مدريد والفوز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ثم الانتقال إلى يوفنتوس والعودة مجددًا لمانشستر، وأخيرًا الاستقرار في النصر السعودي.

وفيما يلي 7 صور نادرة في حياة رونالدو وهو طفل، قبل أن يصبح مليارديرا: